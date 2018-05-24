北捷變身電影院　本周末5車站免費放映

2018年05月24日 14:18 中時 陳燕珩

「MRTaipei電影院」26日上午11點起，捷運大湖公園站、南京復興站、中山站及大安森林公園站將陸續變身電影院

台北捷運系統內不只能搭車、逛街和購物，本周末26日、27日將免費播放電影！今年適逢台北電影節20周年，北市文化局與北捷合作舉辦「MRTaipei電影院」活動，26日上午11點起，捷運大湖公園站、南京復興站、中山站及大安森林公園站將陸續變身電影院，松山站27日凌晨起更將跨夜播放多部電影，歡迎民眾一起響應。

慶祝台北電影節20歲，主辦單位推出「MRTaipei電影院」活動，透過一日搭捷運看電影及跨夜觀影活動，體現「整個城市都是我的電影院」。

主辦單位針對北市不同區域的市景文化，考量各捷運站特性，巧妙將捷運、電影與生活串連在一起。26日上午11點將在大湖公園站2號出口一樓扇形廣場播放《我愛恰恰》；親子遊樂的熱門大安森林公園站則在26日晚間7點半播放《七點半的太空人》。

南京復興站連通道26日下午2點播放《大佛》；中山站R79誠品音樂館旁廣場下午4點播放《野潮》；特別的是，松山站推出跨夜場電影，26日晚間12時起免費開放300位民眾入場，27日凌晨1時起一連播放《狀況排除》、《維多莉亞》、與「電影節形象廣告隱藏版」等。

另外，還有一部「神秘場放映」，神秘電影關鍵字為：「捷運、命運、台北電影節」，要請大家一起猜猜看。

北捷提醒，由於活動為午夜開始，參加的民眾必須年滿18歲，同時現場僅有300個名額，有意參加的民眾，請透過「台北電影節」臉書 https://www.facebook.com/events/989379677880448/掌握現場最新排隊訊息。

(中時 )