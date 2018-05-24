柯宋將合體？周刊爆親民黨議員6月將邀柯文哲站台

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臺北市長選舉，在民進黨也將提名自家人選，形成3強對決後，勝負更難預測，而親民黨的意向也更顯關鍵。媒體披露，親民黨在臺北市3名議員候選人，將結合3位無黨籍議員參選人組成「臺北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，屆時將邀柯文哲站台，親民黨主席宋楚瑜屆時也可能再次現身「柯宋合體」，屆時可能出現首批「柯家軍」。

親民黨現任臺北市議員黃珊珊、林國成與無黨籍議員陳政忠、李慶元已組成「親民問政小組」，共同監督市政。「鏡週刊」報導稱，3人年底選舉將再結合松山信義區的親民黨參選人、醫師洪士奇，以及中正萬華區的無黨籍參選人、律師徐立信，組成「臺北監督連線」，以組成黨團為目標進軍議會。

「鏡週刊」報導指出，橘營人士透露，預計各政黨初選告一段落後，6月上旬就會正式舉辦「臺北監督連線」推薦記者會，屆時宋楚瑜與柯文哲可望同臺為6位參選人站臺。不過，橘營內部目前仍在評估宋是否該出席表態挺柯，因此一切尚未確定。

身兼親民黨文宣部主任的臺北市議員黃珊珊接受「鏡週刊」訪問時坦承，確實在籌備記者會，但相關細節都尚未討論，因此會邀哪些人都還不確定。不過她說：「柯市長要爭取各黨支持很正常，他若要來幫我們加油打氣，我們也不可能拒絕」。

黃珊珊表示，親民黨與柯文哲關係確實比較親近，黨籍議員也比較支持柯文哲連任。黃還說，臺北市應該是最有機會超越藍綠的城市，如果臺北市政治板塊非藍即綠，「那我早就死了！」

對此臺北市政府發言人劉奕霆回應，柯市長對與各黨派議員、參選人合作都持開放態度。但親柯人士證實，日前柯與黃珊珊、林國成等親民黨議員便當會時，確實有邀柯出席一場活動，當下柯很乾脆地就答應願意配合時間出席。

(中時 )

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