影》只因心情不好 桃機保全廁所縱火

2018年05月24日 13:10 中時 陳麒全 、 黃鈺潔

張姓保全員在縱火後，留在四周，關注著廁所狀況，直到警報響起桃機公司營運安全處人員前往滅火後，張嫌還佯裝是前來協助滅火，希望藉此隱藏自己縱火的嫌疑。（截取畫面）

桃園機場第2航廈出境大廳在4月12日清晨北邊男廁發生縱火案，航警局刑警大隊調查後，鎖定一名機場張姓保全員涉嫌，張嫌再經測謊後坦承是因為工作不順心，才會縱火洩憤，全案依觸犯刑法公共危險罪，將張嫌移請桃園地方法院檢察署偵辦。

張姓保全員在縱火後，留在四周，關注著廁所狀況，直到警報響起桃機公司營運安全處人員前往滅火後，張嫌還佯裝是前來協助滅火，希望藉此隱藏自己縱火的嫌疑。（截取畫面）

4月12日清晨2時55分，桃園機場第二航廈出境大廳北邊男廁內的擦手紙機，因不明原因起火燃燒，火勢迅速被桃機公司營運安全處人員撲滅，航警獲報後立即封鎖現場。（翻攝畫面）

4月12日清晨2時55分，桃園機場第二航廈出境大廳北邊男廁內的擦手紙機，因不明原因起火燃燒，火勢迅速被桃機公司營運安全處人員撲滅，男廁所內擦手紙機及下方垃圾桶燒毀，航警獲報後立即封鎖現場，並採集相關跡證，通知桃園市消防局火調小組到場鑑識，經查發現起火點在擦手紙處，並在男廁所內發現一只打火機，因此研判應為人為縱火。

航警局刑警大隊展開調查，並調閱案發現場周邊的監視錄影畫面，再影像交互比對案發時間點前後，鎖定桃園機場一名22歲的張姓保全員，張嫌在警方多次約談中，一律否認涉案，在5月18日經張嫌同意下，將他帶到刑事警察局接受測謊，張嫌自知測謊未過，向航警坦承犯行，航警將他帶至現場模擬犯案過程，確認張嫌涉嫌縱火。

桃園市消防局火調小組到場鑑識發現男廁所內擦手紙機及下方垃圾桶燒毀，並在男廁所內發現一只打火機，因此研判應為人為縱火。（翻攝畫面）

桃園市消防局火調小組到場鑑識發現男廁所內擦手紙機及下方垃圾桶燒毀，並在男廁所內發現一只打火機，因此研判應為人為縱火。（翻攝畫面）

航警表示，張嫌在偵訊時供稱，因工作上不如意，為發洩心中不滿，在案發當日拿了備勤室的一只打火機，選擇第二航廈比較隱蔽的出境大廳北邊男廁所，趁廁所內沒有人時，用打火機點燃擦手紙後迅速離開，並留在四周，關注著廁所狀況，直到警報響起桃機公司營運安全處人員前往滅火後，張嫌還佯裝是前來協助滅火，希望藉此隱藏自己縱火的嫌疑。航警調查後，將張嫌依觸犯刑法公共危險罪嫌移請桃園地方法院檢察署偵辦。

(中時 )