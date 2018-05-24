YS名人嚮導來開講 磊哥大談職場生存術

2018年05月24日 14:17 中時 吳江泉

YS名人嚮導來開講，「磊哥」謝祖武（右）大談職場生存術。（吳江泉翻攝）

一句「我要當老師」紅遍全台，在《麻辣教師》戲劇飾演熱血教師「徐磊」、被稱為「磊哥」的演員謝祖武，日前獲勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)的「名人嚮導來開講」活動邀請，在高雄師範大學活動中心大談職場生存之道，有超過千名青年朋友前去取經，為未來職涯路燃起一盞明燈。

「你為何想拍甘味人生」現場青年朋友踴躍發問，謝祖武以「老狗也要能變出新把戲」來形容自己近年挑戰全新類型的戲劇的重點。他說，面對來自職場的競爭，發展出自己一套「不可被取代性」相當重要，充實自己、以演出不同高度的戲來培養自己的廣度，才能提升競爭力。

謝祖武指出，自己在拍戲、工作時，隨時隨地都充滿危機意識，這些由內而來的壓力，也是鞭策自己向前的動力，「我隨時都準備好印章、印泥，有戲劇拍攝機會來就簽約」，他建議青年朋友，一定要展現自己的渴望、決心，才有機會成功。

高雄師範大學校長吳連賞說，青年職涯發展中心的「職涯服務」，能引導青年學子找到自己定位及就業的專長，從而提高未來職場競爭力，順利找到適合自己的工作。

青年職涯發展中心主任曾進勤表示，YS名人講堂透過名人擔任職涯嚮導，透過失敗突破經驗，讓更多青年從中學習對職涯規劃的重要性。

曾進勤主任表示，想成為磊哥口中的斜槓青年，歡迎加入鋼鐵人職場體驗計畫，6月3日將舉辦計畫說明會，同時7月22日將邀請知名穿搭Youtuber /MEG為青年朋友說明面試穿著，歡迎有興趣的青年朋友上青年職涯發展中心網站洽詢，或電洽07-2313232。

(中時 )