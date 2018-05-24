惡劣房客！棄養15犬 留滿地排泄物偷偷搬走

新北市動保處將被遺棄的15隻犬帶回照料。（葉書宏翻攝）

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新北市動保處將被遺棄的15隻犬帶回照料。（葉書宏翻攝）
新北市動保處將被遺棄的15隻犬帶回照料。（葉書宏翻攝）
動保處人員會同房東進入租屋處，屋內惡臭髒亂、滿地排泄物。（葉書宏翻攝）
動保處人員會同房東進入租屋處，屋內惡臭髒亂、滿地排泄物。（葉書宏翻攝）

莊姓男子在新北市板橋區租屋，合約到期後，拖延數月未搬離，於4月中悄悄搬離租屋處，在屋內棄養15隻毛髮糾結飼犬，屋內髒亂惡臭，房東氣得向新北市動保處檢舉，動保處接獲通報後已協助安置犬隻，並請飼主到案說明，將依據動物保護法嚴懲惡意棄養飼主。

謝姓房東說明，近一年飼主因飼養犬隻造成公共區域持續有惡臭味散出，並且有犬吠噪音問題，使鄰居難以忍受，又礙於租屋合約尚未到期，無法擅自進入屋內，只能不斷向飼主溝通，直到合約期滿後，飼主開始以各種理由推託避不見面並拖延搬離時間，最後於4月中時，僅留下一封訊息向房東說明已搬離該址，便再無任何音訊，而其所飼養寵物犬即被棄養於租屋處，房東見狀立刻向動保處通報。

動保處人員會同房東進入租屋處，屋內惡臭髒亂、滿地排泄物，現場帶回臘腸犬5隻、混種梗犬10隻，共計15隻犬隻，經動保處獸醫師檢查，犬隻毛髮沾黏排泄物且缺乏梳理打結情形嚴重，另趾甲過長甚至有倒插情形，皆顯示該批犬隻長期未受到妥善照顧，所幸犬隻健康狀況尚屬良好，目前已妥善安置，動保處循線追查飼主到案說明。

動保處表示，將依據動物保護法第5條第3項及第29條第1款規定處15萬整罰緩，另外，未為飼犬施打狂犬病疫苗，則以動物傳染防治條例第13條第2項及第45條第2款規定處15萬元罰緩。

農業局長李玟表示，民眾飼養寵物前應謹慎考量自身能力，切勿因一時衝動而飼養，為遏止棄養行為，棄養動物者除將依據動物保護法第5條第3項及第29條規定，處以3萬元以上15萬元以下罰緩，另將依據同法第33-1條規定，禁止棄養者再度飼養及認養動物，也呼籲飼主養牠愛牠就給牠良好的生活環境，一同維護毛寶貝福利。

(中時 )

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