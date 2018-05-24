台漁工仲介涉人口販運？漁業署要求環團講出姓名

2018年05月24日 13:54 中時 楊騰凱

綠色和平指稱，台灣漁工仲介有人涉及人口販運，遭柬埔寨起訴判刑，質疑漁業署監管不當。漁業署回應，礙於柬埔寨不提供司法資料，我方無法確認犯案情形，綠色和平應指名道姓講出哪名仲介遭柬方判刑，並提供司法資料，漁業署一定會重啟調查。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城表示，巨洋案發生在2012年，當初事件發生時，漁業署也曾召開專案會議，請台灣的司法單位透過司法互助向柬埔寨了解案件情形，但柬埔寨完全不給台灣任何審判資料，漁業署完全無法查證哪些台灣被起訴或判刑，綠色和平指控巨洋國際的資料中，同樣未實際指名道姓講出，究竟是誰被柬埔寨起訴。

王茂城指出，國內法令採無罪推定原則，在台灣司法系統未確定國人犯罪的情形下，對行政單位來說，只要其符合漁工仲介機構的設置條件，且該繳的擔保金有提繳，自然就無法禁止其從事漁工仲介工作。

王茂城表示，如果台灣的漁工仲介真有遭柬埔寨判刑，請柬埔寨方面要發揮司法互助功能，把資料給台灣，台灣人若犯罪，甚至涉及人口販運，我方一定會來處理，重啟相關偵查，而非現在這樣胡亂指控。

王茂城表示，綠色和平老是拿這種6、7年前的案子出來講，引起遠洋漁業界與漁工的對立，這樣的心態非常可議，新漁業三法去年上路，已對境外聘雇的外籍漁工訂了最低薪資保障、工時保障及保險保障，仲介要依照旗下漁工人數繳150萬元到500萬元不等的擔保金，發生未依規定給付漁工薪資的問題時，漁業署會拿仲介繳的擔保金給付給漁工。

王茂城指出，新法去年實施以來，未曾發生過不當奴役漁工的情事，結果綠色和平都不往前看，反而一直拿陳年舊案來否定漁業署的努力，令人無法接受。

(中時 )