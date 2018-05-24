她現身挺性專區 揭變態買春客「咬奶頭、挖下體」

2018年05月24日 13:12 中時電子報 簡怡欣

台北市議員童仲彥公布與一名性工作者「L小姐」訪談的影片。(圖/截取自YT影片)

台北市議員童仲彥先前自爆與性工作者交易「無數次」、力推設立性專區，昨（23）日晚間他再公布與一名性工作者「L小姐」訪談的影片，透過性工作者角度，看如何面對警察不時臨檢、買春客的變態行徑等，欠缺保障的工作型態，盼藉由推性專區「要讓這個社會更好」。

童仲彥認為，性專區不是為了男人或女人的享樂，最深層的意義是對社會階層的省思，以及對弱勢的照顧。「地下工作欠缺保障，遇到變態客人或虐待，性工作者往往只能自求多福」。尤其在政府公權力無法介入情況下，外籍女子以短期觀光為名來台賣淫，大膽玩法搶進市場，不但台灣性工作者飯碗難保，更成疾病散布溫床。

影片中的「L小姐」說，性專區的成立「不是鼓勵男人來嫖妓，而是不是每個人都有老婆、有女朋友的，還是會有需要的時候」。她更揭露性工作者的工作黑暗面，經期來都得塞著綿花接客、連3個月吃避孕藥，或是遇到變態買春客轉奶頭、咬奶頭、挖下體，只能委婉拒絕，「就是撐，撐到時間結束」。

童仲彥坦言，推性專區就像是飛蛾撲火，但沒有衝擊，那有火花？暗處也有正義！「L極殘酷的生活現實。揹負一身債務的她，養了4個小孩，其中有兩個是幫親人養的，再苦，都改變不了L的大愛與付出。磨難真的讓她成了哲學家，言談中字字句句盡是哲理，如果不倒帶看影片，那訊息能量，遠遠超過我的腦容量。」

(中時電子報)