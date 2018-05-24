北市出現幽靈便當　11家便當業傳單地址登載不實

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北市衛生局為避免便當業者為吸引消費者，隨意編造名稱、地址發送外送便當傳單，產生幽靈便當的食安疑慮，衛生局4月起啟動專案，收集網路、捷運5大路網共32家便當訂購單稽查，衛生局今公布結果，發現11家業者實際名稱、地點與網路及傳單上不符合，後續將交由北市消保官要求業者限期改善，若限期未改善，可處2萬至10萬元罰鍰。

衛生局指出，此次稽查重點為「食品業者登錄字號、廚房硬體衛生設施、設備及從業人員衛生」，食品衛生部分，經初查、複查均符合規定，進一步比對業者實際營業場所資訊，發現有11家網頁及傳單消費資訊名稱、地址不正確，其中有4家業者已歇業或無營業事實。

衛生局食品藥物管理科表示，28家仍在營業便當業者中，初查合格有14家，其餘14家有部分衛生缺失，主要是地面髒污及器具不潔、未辦理食品業者登錄、未出示體檢證明等，經輔導改善後，複查結果均合格。

衛生局表示，依據北市消費者保護自治條例第10條規定，「企業經營者對其提供商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得有誤導、隱匿等行為」，為防止幽靈便當產生食安問題，全案已交由北市消保官要求業者限期改正，逾期未改善可罰2萬至10萬元，並得連續開罰。

(中時 )

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