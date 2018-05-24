南勢角學園社團藝文聯展 竹林中學盛大登場

2018年05月24日 14:20 中時 葉書宏

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」於竹林中學活動中心盛大舉行。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學與中和國中、興南國小、復興國小、景新國小、中和國小及華夏科技大學合辦「南勢角學園社團聯展」，於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出，節目相當精采，展現年輕學子無限青春活力。現場同時展出南勢角學園各校學生百餘件藝文作品。

南勢角地區再度舉辦大型學生社團聯展，數百人共襄盛舉，場面浩大，各校同學們都相當興奮，費盡心思練習準備，只為能完美呈現，要讓大家眼睛為之一亮。主辦單位竹林中學校長顏麗珠表示，舉辦這項活動最主要的目的，除了提供舞台讓南勢角學園的學生展現才華、發揮潛能外，也希望能提升學生人文素養，進而帶動南勢角地區溫馨、祥和的人文社會。

與會貴賓除了地方民意代表、社區人士及各校校長外，大陸廣東省東莞市鳳崗民辦教育協會訪問團，包括各民辦學校董事長一行七人也在來台交流行程中特別安排參觀竹林中學。

領隊的宣傳教育文體局副局長賴則昭表示，由於竹林中學具有從幼兒園到高中職十五年一貫的完整學制，在雙和區地方教育人士的引薦下，希望能互相交流，汲取相關辦學經驗；另外了解到竹林在科學教育的成效相當優異，特別設有科學教育養成方案，從實作印證學理，因此相當希望能透過這次參訪提升東莞地區在科學教育的成長。賴副局長也很高興有機緣躬逢南勢角學園的盛會，對於臺灣學子展現的活潑創意印象相當深刻。

今年各校節目包括竹林中學充滿青春活力的舞蹈-飛舞翩翩和熱舞-舞夠HOT，以及富有故事性的烏克麗麗-弦音不輟表演；興南國小遊走全場的直排輪舞龍與觀眾近距離互動；中和國小芭蕾舞-芭蕾娃娃舞姿優雅；復興國小舞蹈-蜘蛛網充滿神秘色彩；興南國小扯鈴-鈴極限-我的扯鈴夢讓現場驚呼連連；景新國小流行舞蹈結合拉丁舞蹈-Despacito極具民族色彩、中和國中跆拳道-跆拳道套拳+音樂組曲，蜘蛛人串場並結合女子防身術表演充滿創意；復興國小舞蹈-Mv Time & Happy Holiday跳出開心；華夏科大吉他表演、演唱及口技演出則展現成熟技巧。

這次聯展，參與的同學們都相當開心，能在同一個舞台見識到各校社團帶來的精彩演出，也看到每個人的投入和專業的表現，不只透過表演獲得自我肯定，也從其他人身上獲得努力和成功的啟發。

(中時 )