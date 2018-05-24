不做民調怎分高低？ 呂秀蓮：主席決定或要問神明都可以

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中時

前副總統呂秀蓮今獲知民進黨選對會還要替她跟立委姚文智做民調，大為不悅；被問到，不做民調怎分高低？呂秀蓮說，徵召就是授權主席決定，至於「主席要怎決定，要問神明怎樣都可以」。

選對會召集人陳明文解釋，這是「徵召」程序，因此是參考性民調，並不是「初選」所做的決定性民調。況且選對會只是決定建議人選，最後決定的還是主席和中執會。

呂秀蓮今出席周大觀文教基金會活動，與國民黨台北市長候選人丁守中同台，由於姚文智今早在廣播節目專訪中，再度提到若選舉排第3，就永遠退出政壇。呂秀蓮說，「我已經退出政壇」，用不著跟著喊。

她說，政治人物的豪語都不重要，市民不關心政治人物的出路，關心的是，不要像柯文哲一樣，浪費4年讓台北市愈來愈糟，她會給市民不一樣的台北。

由於呂秀蓮今天看報紙才知道，還要「被」做民調，非常訝異，上午就說要和選對會溝通的呂秀蓮，今參加周大觀基金會活動，被問到何時會跟選對會約時間溝通？呂說，不知道，她早上行程滿滿，還沒有接到回應，她已經反映，這很技術面問題。

記者追問所以是不同意做民調？呂說，既然是君子之爭，協調之外的就「只好再協調」。

陳明文表示，昨天與姚、呂協調過程中的確沒有提到民調，不過協調後，選對會自己在開會的時候，有討論到「最後決定建議人選時，需要有依據」，至於以什麼為依據？選對會討論後，決定就以之前徵詢里長、議員等的意見，再加上政見會後做一個參考性民調，綜合評估這些條件，作為決定建議人選的依據。

(中時 )

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