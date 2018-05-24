《瞞天過海：八面玲瓏》紐約特映 服裝顏色分派系？

2018年05月24日 13:42 中時 潘鈺楨

莎拉寶森（左起）、珊卓布拉克與蕾哈娜，聚精會神地盯著電腦商討大計。（華納兄弟提供）

珊卓布拉克身穿黑色露肩連身褲裝。（翻攝自網路）

安海瑟薇選擇Stella McCartney橘色豹紋裙套裝。（翻攝自網路）

電影《瞞天過海：八面玲瓏》於紐約時間22日晚間舉行特映會。主演珊卓布拉克（Sandra Bullock）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎拉寶森（Sarah Paulson）、敏迪卡靈（Mindy Kaling）與奧卡菲娜（Awkwafina），上午才在大都會博物館接受國際媒體訪問，晚上又馬不停蹄地繼續出席特映會。不同記者會的「大紫大綠」，晚上女星們似乎約定好，只以黑色與橘色服裝出席。珊卓、凱特、莎拉、奧卡菲娜選擇酷帥黑裝；安海瑟薇與敏迪看上亮麗橘裝，呼應電影中的女盜賊角色，顯得俐落中散發著魅力。

電影集結好萊塢一線女星，卡司龐大到沒人相信計畫能成真，凱特說：「我差點推掉角色，認為這太瘋狂，不可能完成！」

蕾哈娜（Rihanna）與海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）因檔期問題無法與其他人合體出席紐約宣傳。凱特說，大家聚在一起拍片培養出好感情；珊卓自爆，在片場時她會跟凱特擠在一塊，「但我們從來不會面對面坐著，要忍住笑，設法表現出專業。」還說莎拉最喜歡模仿蕾哈娜唱歌，「她試過了，但完全不像！」

珊卓是《瞞天》系列粉絲，她的角色是克魯尼飾演的「丹尼歐遜」的妹妹黛比，認為對黛比來說，搶劫不只是為了錢，而是帶來快感。這也是為何搶匪電影多年來始終有固定粉絲群，她笑說：「我沒有慾望想偷什麼，但我喜歡看別人偷東西，這是一種快感！」

除了大咖女星精彩互動，重現有「時尚界奧斯卡」之稱的大都會博物館慈善晚宴，也是一大看點：華麗布置、精緻餐點、主題展覽，甚至好萊塢名模、名媛如金卡達珊（Kim Kardashian）等人都露臉客串，處處藏驚喜。電影《瞞天過海：八面玲瓏》6月14日在台上映。

(中時 )