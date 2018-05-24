影》洋基首次連5戰敲3轟 卻輸給遊騎兵

賈吉（右）在5局上敲出兩分全壘打，回到本壘與隊友慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

洋基今戰遊騎兵，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第13轟、471呎遠的大號全壘打，21歲菜鳥托雷斯（Gleyber Torres）也連3戰開轟。洋基連5戰敲3轟以上，為隊史第一次，但5局得10分還不夠牛棚花，洋基終場仍以10比12不敵遊騎兵。

遊騎兵此役推出右投費斯特（Doug Fister）先發，1局上就遭桂格瑞斯（Didi Gregorius）兩分炮狙擊，失掉3分，3局下再遭華克（Neil Walker）炮轟。不過遊騎兵在4局下狂攻5分，反以5比4超前。

21歲菜鳥托雷斯（左）轟出洋基此役第3轟，創隊史紀錄。（美聯社）

5局上洋基攻勢再起，托雷斯大棒轟出3分全壘打，成為洋基隊史最年輕的連3場開轟菜鳥。洋基連5場敲出3轟以上，連續場次則排大聯盟史上第7名。

托雷斯最近16戰敲出8轟，貢獻20分打點，去年美聯全壘打王賈吉當然也不能漏氣，隨即逮住一顆92哩速球，轟出大聯盟本季第6遠的471呎全壘打，讓洋基單局灌進6分。

洋基最近連5戰開轟，總計出現21支全壘打，也平了1977年紅襪與1999年洋基共同保持的大聯盟紀錄。洋基現任教頭波恩（Aaron Boone）也在1999年的21轟中貢獻3支。可惜今天洋基6局起熄火，沒能締造大聯盟新猷，最後還被遊騎兵逆轉吞敗。

(中時電子報)

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