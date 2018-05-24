NBA》暗示自己也累了 詹皇：全力拚到搶七

2018年05月24日 13:39 中時電子報 黃及人

「小皇帝」詹姆斯間接暗示自己也累了嗎？面對騎士G5落敗，詹皇賽後坦承，「我想打到目前這個時刻，每個人都疲憊了，但在這種情況下，你仍須盡量幫助球隊贏球，接下來我們將回主場，期望有機會把這個系列戰拖進搶七！」

詹姆斯強調，自己從未說過今年也要打進總冠軍賽，似乎在替自己可能中斷連8年闖進總冠軍賽紀錄滅火，「之前能發生這種情況，是因我一直都跟優秀的隊友與教練打球，這些年來我已經取得夠多成功，G6仍要盡力做到最好。」

只是打到當前，詹姆斯確實展現自己開始疲憊跡象，在5場東區冠軍賽中，他的平均失誤來到5.8次，不過詹皇再次展現驚人記憶力，因為他賽後不僅清楚自己6次失誤的發生過程，甚至強調自己有3次失誤都因粗心大意造成。

詹姆斯也沒忘記稱讚塞爾提克年輕球員的表現，「我認為他們被教得很好，團隊展現均衡戰力，那些傢伙能在高順位被選上是有原因的，他們在進攻端展現侵略性，也可以做好防守，甚至成功替自己與隊友製造機會。」

「我曾在2008年對上塞爾提克這支傳統勁旅，當時他們贏下搶七大戰淘汰我們，現在我們也碰上類似處境，這支球隊真的很棒，我們喜歡這次面臨的挑戰。」從詹姆斯的話中不難聽出，他相當羨慕塞爾提克擁有這批未來之星。

(中時電子報)