電競教練偕女友殉情卻獨活 開庭辯：遺書能幫我解釋

2018年05月24日 14:25 中時 李文正

電玩競技教練杜弘宇與王姓女友在住處服用安眠藥後燒炭自殺，但杜卻一人獨活，死者家屬認為女兒有很多理由活下去，不相信女兒自殺，控告杜殺人，但檢察官認為兩人一起寫遺書，依加工自殺罪起訴，士林地院今開庭審理，王父痛批杜刻意激化對立，還找來黑衣人護駕，根本毫無悔意，請求法官從重量刑。

2015年8月17日晚下午，杜與女友先將零食交給朋友，計畫共赴黃泉，再到大賣場買木炭，服用助眠藥物在屋內燒炭自殺，晚間9點多，杜因屋內充滿木炭氣味，嘔吐後清醒，看到女友已經死亡，驚慌失措2小時後才打電話給母親轉報救護人員到場。

開庭時，杜稱兩人一起寫遺書，死者寫「生的時候沒跟我最愛的男人杜弘宇結婚，如果可以，我想跟他葬在一起」，還希望合葬，死者的父母能照顧杜的家人，並在同意器官捐贈上簽名服用安眠藥。但杜清醒後，王女的家屬不能接受，認為女兒是被強迫寫遺書，再遭杜男殺害。

死者家屬質疑，體內一氧化碳濃度、服用安眠藥只有愛女吃，杜根本沒吃，認為杜「冷靜殺死我女兒」，王母痛哭，人死不會復生，要不是為了幫女兒討公道，她也活不下去。

但杜辯護人則說，從遺書還說「要她父母照顧我父母」，而且都是死者親筆書寫，杜則辯稱遺書內容能證明，兩人是謀為同死「遺書可以幫我解釋」，他沒有殺女友的動機。

告訴代理人則說，一般人得知他人有自殺念頭，都會多關心一下，而且政府不斷宣導，站在道德上有義務要救一命，更何況是男女朋友，杜根本沒有要共赴黃泉，是不作為的殺人行為，請合議庭審酌從重量刑。

(中時 )