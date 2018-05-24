逮到了! 杜特蒂懸賞300萬緝拿販毒菲國市議員 屏東落網

調查局與屏東警方成功逮捕菲國前市議員。(示意圖)

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中時電子報
、中央社

菲律賓奧扎米士市市議員帕洛吉諾格與家族在菲國涉及販毒，去年九月被菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）還曾懸賞500萬披索（約新台幣315萬元），帕洛吉諾格偷渡躲藏台灣，調查局、警方接獲菲國國家警署情資，23日晚間前在屏東逮捕帕洛吉諾格，菲警近日在將派員押他回菲。

我國警方與調查局調查官根據菲律賓警方提供的情資，昨天傍晚6時20分在屏東東港一棟民宅攻堅，逮捕菲國南部奧扎米士市（Ozamiz）市議員瑞卡度．帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）。

據中央社來自菲律賓的報導指出，帕洛吉諾格在菲國涉及非法持有槍械、毒品，以及多起謀殺案，潛逃已有10個月之久。他的兄長雷納多．帕洛吉諾格（Reynaldo Parojinog）是曾是奧扎米士市市長，去年7月30日在菲國警察的掃毒行動中，連同妻子及另12人被擊斃。

中央社報導指出，菲國警察總長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）表示，帕洛吉諾格是菲國高度重視的逃犯。去年9月，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）還曾懸賞500萬披索（約新台幣315萬元），捉拿這名市議員。杜特蒂並且聲稱，帕洛吉諾格家族是奧扎米士市的毒品供應源頭。

帕洛吉諾格已故的父親是菲國武裝組織「庫拉東．巴雷冷」Kuratong Baleleng）的發起人，這個組織早年是受軍方監督的反共部隊，後來淪為犯罪集團，涉及多起搶銀行、綁架及殺人案件。因此帕洛吉諾格在菲國是屬於政治與治安的重要組織嫌疑人，杜特蒂也積極要抓帕洛吉諾格。 菲律賓警方將於本週內派員前來台灣，將帕洛吉諾格押回馬尼拉。

我國駐菲代表處官員向中央社記者證實，本案由菲律賓國家警署（PNP）與台灣的內政部警政署刑事警察局、法務部調查局及移民署共同合作，報請屏東地檢署檢察官盧惠珍及高雄地檢署檢察官鄭益雄等兩位檢察官共同指揮偵辦。

調查局調查官是根據手機定位確認帕洛吉諾格的位置，跟監1個月收網。經調查帕洛吉諾格在台灣並無入境紀錄，疑是偷渡入台。

(中時電子報)

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