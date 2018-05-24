行動支付元年！一機在手、樂活台中

2018年05月24日 14:17 中時 陳世宗

行動網路普及下，「無現金交易年代」即將來臨！市議員李天生24日要求市府拿出具體做法，將中市打造成為「智慧城市」，讓市民使用手機就能暢遊台中。。經發局長呂曜志說，市府去年已媒合16個商圈、約300家業者導入WiFi服務、行動支付、悠遊卡電子票證等，建立友善行動支付智慧商圈購物空間。

李天生指出，台灣電子支付及行動支付的發展相當落後，依金管會2016年「金融科技發策略白皮書」，台灣電子支付比率為26％，遠低於鄰近的南韓77％，香港65％，中國56％與新加坡53％。

李天生說，金管會訂定「電子支付比率五年倍增計畫」，行政院則推出「數位國家.創新經濟發展方案」，希望行動支付普及率在2025年達到90％。希望市府將台中國際花博列入實現行動支付的三大示範場域，以行動支付帶領外國人逛花博。

李天生建議市府，補助業者建置行動支付相關硬體設備，提供辦理行動支付的業者，可享受消費稅退稅等優惠；針對不使用電子支付的零售、餐飯、飯店等行業店號，列入稅務檢查重點對象，積極推動，讓民眾只要用1支手機就可完成食衣住行育樂。

呂曜志表示,，台中世界花博今年11月將登場，花博卡特約優惠有逾2000家業者響應，該卡結合悠遊卡功能；市府也推廣店家裝設悠遊卡設備及其它行動支付工具，鼓勵無現金交易方式、提升消費便利性。

(中時 )