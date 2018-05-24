取消邀陸參加環太軍演 美：回應南海軍事化第一步

2018年05月24日 14:15 中時 王嘉源

美國之音中文網24日報導，美國國防部23日決定取消對大陸參加下個月環太平洋國際軍演（RIMPAC）的邀請，五角大廈官員表示，這是對大陸持續對南海進行軍事化做出的初步反應。美國國會議員同一天表示，支持川普政府對陸方發出強烈訊號。

美國國防部亞太事務發言人、美軍陸戰隊中校羅根（Christopher Logan）在給美國之音的一份聲明中說，「美國致力於維護一個自由和開放的印太。中國在南海有爭議的島嶼上持續軍事化，只會增加緊張關係並導致區域的不穩定。作為對中國在南海持續軍事化的初步反應， 我們取消了對中國人民解放軍參加2018年環太平洋軍演的邀請（disinvited）。中國的行為與環太平洋軍演的原則和目的不符。」

美國國防部的聲明還說：「我們有強有力證據顯示，中國在南海斯普拉特利群島（大陸所稱南沙群島）有爭議的地貌上部署了反艦導彈、地空導彈系統和電子干擾機。另外，中國的轟炸機在伍迪島（大陸所稱永興島）著陸也加劇了緊張局勢。」

聲明說：「雖然中國強調，島嶼上的建築設施是為了確保海上安全、為航行提供援助，是為了搜救，是為了保護漁民的安全和其他非軍事的作用，但是，這些武器系統的部署只能是為了軍事用途。」

羅根在聲明中說，「我們呼籲中國立刻拆除這些系統，並回撤在南海有爭議島嶼上的軍事化進程。」 他說，「我們相信，最近的這些部署以及在這些地貌上的持續軍事化，違背了習近平主席對美國和世界所作出的不會軍事化斯普拉特利群島的承諾。」

據美國之音報導，美國官員說，取消對大陸邀請的決定是美國國防部長馬提斯決定的，並在23日早晨通知了在華府的大陸官員。

與此同時，在美國國會一個有關美國如何踐行「自由和公開的印太政策」的聽證會上，聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員阿米·貝拉（Ami Bera）說，美國國會支持政府的決定。他說：「我們知道政府已經取消了對他們的邀請。我們可以想像一下中國的反應。 中國就是這樣，你給他們一寸，他們就會向你要一尺。不幸地是，我們幾年前就該阻止他們了，那時候不會像現在這麽複雜。在這個時候，我們必須向他們發出強烈的訊號，（告訴他們）把南海軍事化，以及宣稱對那些有爭議島嶼擁有主權是不能接受的。」

貝拉表示，國會兩黨成員都會非常支持川普政府持續向大陸發出強烈訊號，「我們必須保持這些水域的開放。我們不能接受中國宣稱這是他們的領土。」他說，美國還應該站在區域夥伴菲律賓和越南的身邊，向大陸發出同樣的訊息。

貝拉還強調說，美國應該加強與印度、日本和澳大利亞等夥伴和盟友的雙邊、三邊甚至四方的海事對話和合作。眾議院外交委員會亞太小組委員會主席泰德·約霍（Ted Yoho）在接受美國之音採訪時，也表達了類似的意思。 他說：「必須向中國發出強烈的訊號。」

美國之音指出，環太平洋軍演有27個國家參加，以展示國際間軍事合作。能獲得美國的邀請參加這一演習，具有政治象徵意義，為參加這一軍演的軍隊提供被接納的合法性。這對於尋求擴大影響力的大陸來說本是重要的利多。

同樣，美國收回對大陸人民解放軍參加環太軍演的邀請，也具有政治意義。比如2014年俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國就拒絕俄羅斯參加軍演。

(中時 )