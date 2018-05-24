苗縣長選舉營養午餐先攻防 徐耀昌平常心看對手

縣議員謝文禓促縣府添購烘被機，讓弱勢長輩吃好也睡好。（陳慶居攝）

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李文斌請縣府加強帶動高鐵特定區繁榮，防堵毒蛇危害居民等。（陳慶居攝）
徐欽鴻建議縣長徐耀昌「有人這麼愛做，就讓他！」（陳慶居攝）
縣長徐耀昌強調，現階段做好縣政最重要。（陳慶居攝）

年底選戰才開始加溫，國中小免費營養午餐攻防戰先登場，民進黨禮讓的參選人頭份市長徐定禎，宣布當選縣長後要恢復這項福利，縣長徐耀昌24日在議會答詢時意有所指表示，不能因為選舉到了就亂開支票，如果徐市長真的有心，可以從頭份市先做起。

苗栗政壇最近熱議劉政鴻回鍋話題，縣議員徐欽鴻對徐耀昌說「你已經嘗到做縣長的滋味了，我們就看開點，如果劉前縣長真的要選，這麼需要這個位置，就讓給他，我們沒有做也不會怎樣。」建議完就結束質詢，議事堂一片狐疑。

有關免費營養午餐，徐耀昌強調，是因財政受中央管控後不得已取消的非社福支出，但實際上縣府對中低收入和特困學生的補助，每年達6800萬元，照顧弱勢不打折，但不能為了選舉就亂開支票，將來是要負責任的。

徐定禎陣營回應，免費營養午餐是縣府主管業務，若縣府要放手，市公所行政團隊會與代表會研商試辦可行性，若一切順利，市公所願意帶頭來做。

至於徐欽鴻的建議，徐耀昌會後表示，平常心面對，目前正逢議會定期會，還要忙縣務工作，當務之急是把縣政做好，使各項業務運作更順利。

縣議會24日輪由謝文禓、李文斌及徐欽鴻3位議員聯合質詢，他們分別建議添購烘被機，讓弱勢老人家吃好睡好，嚴防工業汙染，強化長照業務，重視放生毒蛇造成的危害和人口負成長衍生的國安危機等。

(中時 )

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