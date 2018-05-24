東勢堤防剩最後一哩路 江啟臣會勘催進度

立委江啟臣（右一）、第三河川局長楊人傑（右二）會勘大甲溪東勢堤防工程進度。（王文吉攝）

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第三河川局官員簡報大甲溪東勢堤防工程施作情形，立委江啟臣（右）要求第11及第12工區，務必按預定計畫完工。（王文吉攝）
大甲溪東勢堤防工程已進行至第二階段，尚缺第11、12工區還未完工。（王文吉攝）

大甲溪中游河岸長年遭溪水沖刷，造成土地流失，立委江啟臣自2010年起共爭取4.47億元經費，進行「馬鞍壩後池至東勢大橋」堤防新建工程，總長約6500公尺，成果已逐步展現。為瞭解目前進度，江啟臣24日邀請相關單位及當地議員、里長前往會勘，有民代建議構築河堤自行車道，地方人士也舉雙手贊成，希望單車道延伸到新社，成為新的亮點特色。

第三河川局官員簡報指出，大甲溪東勢堤防工程第一階段已於2012年竣工，目前正進行第二階段工程，總經費約3.12億元，預計興建4272公尺堤防；目前尚缺第11及第12工區即可完整，其中12工區前期工程用地取得已辦理完成，興建順序以較易受沖刷地點為優先考量。

江啟臣表示，大甲溪東勢堤防工程施工至今，成果已經逐步展現，他要求第11及第12工區，務必按預定計畫完工，此外，應於今年規劃第三階段「龍安橋到馬鞍壩後池」堤防，並編列相關預算，才能在明年12工區完工後，接續推動，完成守護鄉親的最後一哩路。

第三河川局長楊人傑表示，大甲溪東勢堤防工程第三階段從龍安橋到馬鞍壩後池部分，因涉台電公司及台中農田水利會老圳本圳及大茅埔圳等取水口，故視後續狀況，再適時檢討，並調整年度辦理。

市議員蘇慶雲表示，他多次在議會提案，建議市府在河堤上構築自行車道，提供休憩空間給鄉親及遊客。東勢區上新里長王琇滿也贊同，她說，若能夠配合第三階段河堤，單車路線可串連東勢大橋到軟埤坑，甚至延伸至新社，再配合綠美化，讓河堤成為新的亮點特色。

江啟臣最後總結，大甲溪東勢堤防工程除具防洪功能，保護人民生命財產外，亦兼具替代道路、景觀美化、運動休憩等多種功能，希望三河局與台中市政府合作，設置休憩設施、腳踏車道與綠美化等，提供民眾騎乘遊憩。

(中時 )

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