提前完工！台中火車站廣場開放通行

台中市府建設局長黃玉霖（中）24日到台中火車站場廣6工程現場了解各工區施工情形，有信心在6月底前提前完工。（盧金足翻攝）

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台中火車站廣場一階段工程提前完工，站前廣場已可通行。（盧金足翻攝）
台中市府推動台中車站廣場（廣6）工程，今年1月15日開工，全區畫分A、B、C、D、E五個工區，採二階段施工。（示意圖／台中市府提供）

台中鐵路高架第一階段通車後，台中市政府推動台中車站廣場（廣6）工程，市府建設局長黃玉霖24日前往廣6工程現場了解工區施工情形，廣6工程進度超前，第一階段工區廣場已提前完工，即日起開放台灣大道兩側廣場及車站歷史建物前廣場供民眾通行。

市府規畫台中車站廣場設置舖面、植栽綠化，進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置等，今年1月15日開工，全區畫分A、B、C、D、E五個工區，採二階段施工。

黃玉霖表示，廣6工程進度超前，感謝各管線單位協助管線遷移、交通部鐵工局與鐵管局工程介面互相配合、市府交通局與警察局提供交通動線建議，及施工團隊的努力，該工程原本預計今年8月完工，經過市府協調趕工後，有信心在6月底前提前完工。

因第一階段工區廣場提前完工，黃玉霖也當場宣布，即日起開放台灣大道兩側廣場及車站歷史建物前廣場，提供民眾舒適、安全、便利的通行使用空間。

建設局表示，廣6工程4月19日起開放A工區部分廣場空間供行人進出舊車站通行，並於4月28日全面啟動第二階段工程，目前第一階段A、B及C工區除植栽區正進行養護階段外，其他空間已施作完成。

第二階段D、E工區陸續施作地坪整地、透水混凝土及石磚鋪面施作，未來整體工程完工後，將可提供更廣闊便捷的行走空間。

(中時 )

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