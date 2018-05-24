南部水情稍緊 賴揆：盼6月底前不實施第三階段限水

友善列印
中時

行政院會臨時動議，院長賴清德就「全國水情分析與因應作為」表示，因應去年颱風季以來降雨偏少，導致目前南部地區水情稍緊，希望在6月底前，不會實施第三階段分區輪流或全區定時停止供水為目標。

賴揆在院會表示，從去年颱風季至目前降雨持續偏少，經濟部對此也召開多次跨部會「旱災緊急應變小組」會議，在經濟部、農委會等各部會、地方政府及農田水利會共同節水調度及管控下，有效供應農業及民生、產業用水。目前僅南部地區水情稍緊，至6月底前，將以不會實施第三階段限水為目標。

賴揆也說，受全球氣候變遷影響，對於乾旱及洪澇應更審慎因應，請經濟部除密切掌控水情，向民眾宣導節約用水的觀念之外，也請持續進行穩定供水及逕流分擔策略，前瞻基礎建設-水環境計畫，務必如期如質完成，以減少缺水風險，讓水資源的運用效益極大化。

經濟部提出的現階段抗旱節水成果共5.2億噸，在開源部分，中庄調整池、湖山水庫於106年已完工供水，並適時辦理人工增雨計8次；調度部分，「北水南調」翡翠水庫支援板新地區、石門水庫支援新竹達 9,900萬噸「南水北調」苗栗支援新竹、高雄支援臺南、臺中支援苗栗噸達2,900萬噸；節流部分，「自來水減壓供水」一階限水及常態減壓節省約2,100萬噸，「農業節水」水利會掌水工節水灌溉節省約20,400萬噸「產業節水」科學園區、工業區廠商自主節水約1,900 萬噸「水庫放水總量管制」石門、永和山、明德、鯉魚潭、曾文及南化水庫節省約27,200萬噸；備援部分，伏流水整備上場，防災備援水井1,132口。

(中時 )

東勢堤防剩最後一哩路 江啟臣會… 吳音寧送剩菜惹議 柯P：她太嫩不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。