南部水情稍緊 賴揆：盼6月底前不實施第三階段限水

2018年05月24日 14:43 中時 張理國

行政院會臨時動議，院長賴清德就「全國水情分析與因應作為」表示，因應去年颱風季以來降雨偏少，導致目前南部地區水情稍緊，希望在6月底前，不會實施第三階段分區輪流或全區定時停止供水為目標。

賴揆在院會表示，從去年颱風季至目前降雨持續偏少，經濟部對此也召開多次跨部會「旱災緊急應變小組」會議，在經濟部、農委會等各部會、地方政府及農田水利會共同節水調度及管控下，有效供應農業及民生、產業用水。目前僅南部地區水情稍緊，至6月底前，將以不會實施第三階段限水為目標。

賴揆也說，受全球氣候變遷影響，對於乾旱及洪澇應更審慎因應，請經濟部除密切掌控水情，向民眾宣導節約用水的觀念之外，也請持續進行穩定供水及逕流分擔策略，前瞻基礎建設-水環境計畫，務必如期如質完成，以減少缺水風險，讓水資源的運用效益極大化。

經濟部提出的現階段抗旱節水成果共5.2億噸，在開源部分，中庄調整池、湖山水庫於106年已完工供水，並適時辦理人工增雨計8次；調度部分，「北水南調」翡翠水庫支援板新地區、石門水庫支援新竹達 9,900萬噸「南水北調」苗栗支援新竹、高雄支援臺南、臺中支援苗栗噸達2,900萬噸；節流部分，「自來水減壓供水」一階限水及常態減壓節省約2,100萬噸，「農業節水」水利會掌水工節水灌溉節省約20,400萬噸「產業節水」科學園區、工業區廠商自主節水約1,900 萬噸「水庫放水總量管制」石門、永和山、明德、鯉魚潭、曾文及南化水庫節省約27,200萬噸；備援部分，伏流水整備上場，防災備援水井1,132口。

(中時 )