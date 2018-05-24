兒子花10年拍上千小時影片 手機紀錄母親失智病程

2018年05月24日 14:57 中時 林宏聰

高雄長庚舉辦失智症紀錄片《媽媽說紅茶是鹹的》發表會。（高雄長庚醫院提供）

高雄長庚舉辦失智症紀錄片《媽媽說紅茶是鹹的》發表會。（高雄長庚醫院提供）

89歲林吳金枝10多年前開始「怪怪的」，兒子林進民聽見媽媽叫他司機，才驚覺是失智症，他開始拿起手機拍攝母子互動，累積上千小時影片，原本只想留念，但醫師陳乃菁認為題材珍貴，找導演剪成紀錄片，盼使更多家屬認識失智症。

林進民說，媽媽從小進廚房，煮了7、80年飯，10多年前卻慢慢忘記如何料理，不過還是常到市場買杓子回家，他起初只覺得有點奇怪，直到有次聽到媽媽指著他對朋友說：「這個司機人很好，還給我1000元」，才發現媽媽應該是失智症。

母親病情迅速惡化，甚至拿冰箱裡的有機醬油當紅茶喝，林進民拿起手機拍攝，親友勸他別拍，以免將來看了傷心，但他想趁媽媽還認得他時，錄下多少算多少，後來和高雄長庚醫師、高市失智共同照護中心執行長陳乃菁討論，才決定把影片做成紀錄片。

陳乃菁說，國內外很少有從發病前就開始拍攝的失智症紀錄片，林進民拿影片檔案來時，用7、8支16G容量的隨身碟才裝完，總計1000多個小時，導演陳姜瑾花半年看完、濃縮剪輯成片長1小時的《媽媽說紅茶是鹹的》。

高雄長庚24日舉辦發表會，陳姜瑾說，全片用手機拍攝，「沒台詞、沒打光、拍得粗糙卻真實」；陳乃菁表示，醫師衛教宣導講得再多，效果也比不上播1次紀錄片，看完民眾就會清楚知道「喔！原來這就是失智症！」

林進民的父親23日因肝癌過世，他仍依約出席發表會，他說，媽媽發病後個性驟變，家人全都不認得，他的妻子不得以搬離開家，兒子也倍感壓力；他感嘆，若非後來轉念，學習順著媽媽的意，衝突一定更大，「我也沒把握能撐到現在！」

(中時 )