英菊合體直播賣玉荷包 大讚好吃到說不出話來

2018年05月24日 14:45 中時 曾薏蘋

菊英聯手直播賣玉荷包。（曾薏蘋翻攝）

蔡英文總統今天與總統府秘書長陳菊合體，網路直播聯手賣大樹玉荷包；兩人當場試吃，陳菊說，「好吃吧，總統，你看好吃到講不出話來」；總統說，「嗯，因為非常大顆，非常好吃。」

蔡英文直播時，先是自我介紹「網友大家好，我是總統蔡英文，旁邊是『行銷大師』菊姐」；因為無法來做很大宣傳，所以就由她和菊姐一起來做宣傳，玉荷包好在哪裡呢？要請行銷大師給大家介紹。

陳菊說，謝謝總統，她要跟網友報告，高雄的玉荷包大概有1千9百公頃，產值一年超過10億以上，這是農民一年中最重要的經濟，玉荷包產期很短，大概三週內，幾乎從成熟到市場上，就不見了，必須ㄧ定在盛產期，鼓勵大家了解農民辛苦。

陳菊說，台灣農民真的很辛苦，必須要有能力、智慧、專業，做了很多品種改良，所以才會今天看到這麼漂亮、飽滿，又是皮很薄，汁很多，酸囊酸囊、甜甜像年輕人戀愛的滋味，籽又非常小，這麼短產期，希望大家大量採購，支持那麼認真努力、辛苦的農民，也表示「我們的心和農民站在一起。」

總統說，她跟菊姐要共同推薦，也要共同拜託大家，拿出具體行動來支持台灣的農業，為了台灣農友拿出新台幣，多買一些，自己吃，也可以送給親朋好友，我自己也買了很多，所以我現在要開始來吃玉荷包。

陳菊說，總統的意思就是，用新台幣讓玉荷包下架，希望大家多多打這支電話。現在大家趕快打這支電話，有專人接聽喔。

陳菊說，總統府買了300盒，要送給志工朋友，希望分享好吃的玉荷包。「希望我們的網友，讓我們電話接不斷，謝謝。」

「總統吃吃看」；總統直說，「好吃好吃，一定好吃，我們這個綠中帶紅，一定很好吃。」

總統說，酸酸甜甜；陳菊說，「不好意思，我們要吃囉」；總統說，「肉很多、籽很小；菊姐你也吃一個，要一口吃。」

(中時 )