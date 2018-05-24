砲打中央、酸花媽和賴神 柯P：講過的話無法回收

2018年05月24日 14:43 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲近1年多來砲打中央政策，又主張兩岸一家親，惹惱深綠支持者，如今民進黨確定在年底選戰與柯分手，民進黨議員今在市政總質詢問柯，針對批賴清德、酸陳菊舉債、砲轟一例一休、前瞻計畫，要不要收回？柯回應，公開場合講過的話都有錄影，無法回收，「把全世界電腦都摧毀才有辦法。」

何志偉今質詢指出，外界稱柯對兩岸一家親說法變來變去，如今柯是否要重新定義？柯文哲說，這是就城市交流層面表達善意，在社會求取最多數，降低衝突和緊張，只是在城市、文化和經貿交流上表達善意，不涉及政治層面，他也不是總統，可以閃掉政治那面的腦量。

何志偉又問，柯之前針對賴清德稱是「務實的台獨工作者」，批評賴「不負責任」，這要收回嗎？柯說，他私下確實覺得這在搞什麼，不該在公開場合講，但現在有影音，講了也無法收回，要把全世界電腦都摧毀才有辦法。

至於批評時任高雄市長陳菊舉債多，柯文哲強調，各縣市負債累累，真的很麻煩，要還債還要還利息，每年各縣市都要編很多預算償還，他上任時北市欠債利息29億，還到現在剩7億，雖然還債多是因房地稅有超收，但那只是原因之一，不能解釋全貌，否則他無法還到500多億那麼多。

何志偉又問，柯過去屢屢砲打中央，不管是轟一例一休修法，批前瞻計畫只想花錢，還說拔管事件是哪個白癡決定的，現在有要修正說法嗎？柯文哲說，這就是外科醫生務實的個性，台大現在沒有校長多慘，光是市府的瑠公圳復原計畫，校內都沒人敢簽字耶。

他認為，那些批評沒有不對，不是人家意見跟你不一樣，就是你的敵人，坦白講，很多縣市前瞻計畫自籌款超過舉債上限，不知道怎麼辦，他對這部分還是有疑慮。

(中時 )