桃園市就讀公立幼兒僅21％ 議員邱素芬要求提高

2018年05月24日 14:53 中時 甘嘉雯

市議員邱素芬指出，能進入公立幼兒園就讀的比例僅21％，希望市府能想辦法提高。（甘嘉雯攝）

桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園的公共化幼兒園計有202園，比起私立幼兒園的376園，在幼兒園數的比例上，雖然從去年的25％提高到35％，但是公共化幼兒園的班級數通常較少，市議員邱素芬指出，就讀比例仍然在21％的低檔徘徊，有近8成的幼兒搶不進公共化幼兒園，要求市府想辦法。

邱素芬表示，公共化幼兒園核定招收幼生數從2016學年度的1萬0273人，成長到2018學年度的1萬3853人，但就讀公共化幼兒園的幼生數，占全市幼生數的比例才2成1。

邱素芬說，設立非營利幼兒園，中央補助9成經費，教育局在去年工作報告時指出，未來將以增設非營利幼兒園為主、公立幼兒園為輔的方式，預計3年內讓非營利幼兒園達到60班的目標，不過桃園市至今僅有6所非營利幼兒園，質疑如何達到目標。

鄭文燦指出，目前桃園公共化幼兒園共202家，占總幼兒園家數比例約35％，桃園在升格前，公立幼兒園家數在6都中排名最後，他上任後，決定擴大設立公立幼兒園、非營利幼兒園，同時擴大規模與班級數，2017及2018年各增加1500人，並以4年增加6000人為目標。

(中時 )