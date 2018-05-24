蘇貞昌只對朱立倫開炮 侯友宜酸：送老花眼鏡給他

2018年05月24日 14:53 中時 李其樺

當天上午侯友宜（右）拜訪雙溪知名百年中藥老店林益和堂，品嘗老闆手工製作的八仙果，並當場自掏腰包買了10包八仙果和黑橄欖。（李其樺攝）

當天上午侯友宜（右）拜訪雙溪知名百年中藥老店林益和堂，品嘗老闆手工製作的八仙果，並當場自掏腰包買了10包八仙果和黑橄欖。（李其樺攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（24）日上午來到雙溪走訪當地店家，對於近期競選對手蘇貞昌陣營頻頻針對現任新北市長朱立倫開炮，侯友宜反酸蘇「建議市府送老花眼鏡給老縣長」拜託蘇貞昌看清楚是誰在跟他選新北市長。

侯友宜表示，他來到朱立倫團隊的時候就叫做侯友宜，強調自己永遠不變，「是侯友宜在選，不是朱立倫在選 」，現在市府有銀髮族免費配老花眼鏡服務，「建議市府送一隻老花眼鏡給老縣長（蘇貞昌），戴起來就會看得更清楚。」侯也呼籲蘇「我叫做侯友宜，是我在選，拜託一下，要看好喔！」

媒體再度問到「好感度奪冠」是否影響競選策略，侯友宜說，民調這種東西「一時風、一時船」，好感度越高壓力越大，他要轉化民眾對他的好感度，讓大家「友誼黏做伙逗陣走」，把好感度化做選票才是他們最大的原動力，所以他要更認真、更打拚。

當天上午侯友宜拜訪雙溪知名百年中藥老店林益和堂，品嘗老闆手工製作的八仙果，並當場自掏腰包買了10包八仙果和黑橄欖，隨後又前往附近市場和攤商拜票，受到當地店家熱烈歡迎，侯友宜也承諾，未來要讓青年返家就業更輕鬆。

(中時 )