夜市經濟年收破百億 市議員鄭功進呼籲結合花博更夠力

2018年05月24日 15:00 中時 陳世宗

夜市經濟是台灣舉世聞名的金雞母！市議員鄭功進、朱暖英等24日指出，台中市除有兩隻大母雞逢甲、廟東夜市打前鋒外，中區中華路夜市、東區旱溪夜市、南區忠孝路夜市等，市府應提出積極規畫輔導辦法。經發局長呂耀志說，庶民經濟起飛將盡力著手爭取規畫。

台中市的夜市一直是國內外旅客造訪中台灣必到之處，光是一個逢甲夜市，每年就能吸引超過千萬人次造訪。根據財政部賦稅署統計，全台25處知名夜市105年共繳納了近2.3億元營業稅，中市的逢甲、廟東就包辦前兩名合計超過1億1000萬的繳稅金額。

鄭功進說，市府通過台中市攤販集中區設置管理自治條例，即將屆滿兩年，但不論是已通過核准的旱溪夜市，或25日要審查的忠孝夜市都要提出8大計畫供市府審查，經過層層關卡才能取得合法納管資格；希望市府能提出更有感的積極作為，發展庶民經濟。

鄭功進指出，剛通過審查的旱溪夜市及正在審查中的忠孝夜市，初期應優先建置1座顯而易見的入口意象，並配合花博熱潮辦理1+1的綜合行銷規畫，例如帶花博卡到夜市消費享有特約優惠、消費滿額送花博周邊商品如花博資料夾等，讓花博加碼夜市經濟創造雙贏。

副市長張光瑤肯定夜市文化對台中的重要性，也是大家童年共同的記憶。他說夜市不僅是晚上吃消夜好去處，更是台灣獨家吸引外國旅客的一大利器。經發局長呂曜志強調，針對庶民經濟的起飛，不論是市場發展基金或是成立市場處，都會盡力向市長爭取。

(中時 )