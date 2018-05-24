夜市經濟年收破百億 市議員鄭功進呼籲結合花博更夠力

台中市的夜市是國內外旅客造訪中台灣必到之處，光是逢甲夜市每年就能吸引超過千萬人次造訪。（陳世宗攝）

友善列印
中時

夜市經濟是台灣舉世聞名的金雞母！市議員鄭功進、朱暖英等24日指出，台中市除有兩隻大母雞逢甲、廟東夜市打前鋒外，中區中華路夜市、東區旱溪夜市、南區忠孝路夜市等，市府應提出積極規畫輔導辦法。經發局長呂耀志說，庶民經濟起飛將盡力著手爭取規畫。

台中市的夜市一直是國內外旅客造訪中台灣必到之處，光是一個逢甲夜市，每年就能吸引超過千萬人次造訪。根據財政部賦稅署統計，全台25處知名夜市105年共繳納了近2.3億元營業稅，中市的逢甲、廟東就包辦前兩名合計超過1億1000萬的繳稅金額。

鄭功進說，市府通過台中市攤販集中區設置管理自治條例，即將屆滿兩年，但不論是已通過核准的旱溪夜市，或25日要審查的忠孝夜市都要提出8大計畫供市府審查，經過層層關卡才能取得合法納管資格；希望市府能提出更有感的積極作為，發展庶民經濟。

鄭功進指出，剛通過審查的旱溪夜市及正在審查中的忠孝夜市，初期應優先建置1座顯而易見的入口意象，並配合花博熱潮辦理1+1的綜合行銷規畫，例如帶花博卡到夜市消費享有特約優惠、消費滿額送花博周邊商品如花博資料夾等，讓花博加碼夜市經濟創造雙贏。

副市長張光瑤肯定夜市文化對台中的重要性，也是大家童年共同的記憶。他說夜市不僅是晚上吃消夜好去處，更是台灣獨家吸引外國旅客的一大利器。經發局長呂曜志強調，針對庶民經濟的起飛，不論是市場發展基金或是成立市場處，都會盡力向市長爭取。

(中時 )

北市酒駕死亡人數歸零 柯P與議員… 迎暑假旺季！華航6月增班祭優惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。