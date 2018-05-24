「姊姊」謝金燕秀招牌長腿尬年輕美眉 不拒蔡凡熙摩蹭上身

2018年05月24日 15:05 中時 徐桐炘

蔡凡熙在片中有五位漂亮姊姊，謝金燕氣勢和美貌不輸其他年輕演員。（截自影片

由謝金燕、蔡凡熙、劉奕兒和高雋雅等人主演《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，今舉行記者會並發布前導預告，謝金燕在片中飾演霸氣大姊，一出場就是女神狀態，用電眼直盯著「弟弟」蔡凡熙，更不吝秀出招牌長腿，據知她在拍攝現場也像大姊般照顧全劇組，一場大雨戲，謝金燕還特地拿很大的毛毯讓「妹妹們」披上，蔡凡熙搞笑說：「在旁邊看了很感動，很想擠過去一起披。」

蔡凡熙在演員訓練課時就感受到「姊姊」謝金燕的親切，「原本害怕肢體接觸，但後來發現大姊都可以接受！」就連在謝金燕身上撒嬌磨蹭，對方也完全配合，還主動勾住他。劉奕兒則大讚謝金燕私下很會照顧大家，她還在上課時得到謝金燕香吻，「很溫暖！都不想洗臉了。」

劉奕兒在片中變身熱衷「SM」的性感女神，經常得穿著高跟鞋，她特地請教在舞台上穿高跟鞋勁歌熱舞的謝金燕，「不會痛嗎？」沒想到謝金燕告訴他：「在台上痛要自己忍著，妳要給大家看到最棒的表演。」也讓劉奕兒見到對方敬業的一面。2人休息空檔就會聊天，劉奕兒說：「她做事情的態度和堅持很讓人佩服，堅定不會放棄，看到她就會充滿動力。」該片預計今夏上映。

(中時 )