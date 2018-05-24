夏于喬首次赴陸影展 與大陸觀眾感受921大地震震撼

夏于喬6月將到大陸參加閩台電影周的影展。

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是元介（左）、夏于喬合演《老師你會不會回來》，劇情有關921大地震。

夏于喬、是元介6月6日將為宣傳電影《老師你會不會回來》，前往海峽論壇的影視單元第10屆海峽電影季，這是夏于喬第一次以電影演員的身分赴陸，對於兩岸電影互有往來，她說：「很期待有更多電影或藝文的交流，也很期待這次與會的收穫！」

夏于喬演出《老師你會不會回來》，電影探討921大地震下發生的故事，她不擔心大陸觀眾無法感同身受，「921地震雖然是發生在台灣，但我相信電影裡所傳達的情感是每個人都會感動的，其實電影說的就是失去、珍惜以及勇敢前進，這是每個人在生命中都會有的經歷，也是電影魔幻的地方，能將所有人的心在這2小時裡，在同個空間分享情感。」

海峽電影季將於6月6在廈門開展，台灣承辦方由台灣電影製作發展協會對接，開設「閩台電影周」，成功推薦《癡情男子漢》、《52赫茲我愛你》、《老師你會不會回來》、《小貓巴克里》、《黑熊森林》、《藍色大門》、《目擊者》、《青少年哪吒》8部「台味」十足的國片登上大陸院線。

今年將不同往年僅落地廈門上映，將8部國片擴大在平潭、福州、泉州、漳州4個城市，11家影城做宣傳展映，是歷屆以來最大規模的電影交流。

此外台灣電影製作發展協會理事長、資深製片人吳功，也首度媒合福建省影視文化傳媒行業協會，創造陸方有投資合拍電影意願的機會，吳功表示：「現在正值兩岸合拍片最黃金時期，由我們老人家帶領新人走出去。」

(中時 )

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