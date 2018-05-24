蒸汽火車夯「仲夏寶島號」 夏季最後梯次快搶

2018年05月24日 14:59 中時 王思慧

仲夏寶島號行駛路線，帶民眾遊花東。（易遊網提供）

仲夏寶島號搭配環島之星，帶民眾造訪池上車站。（易遊網提供）

一年一度僅有夏天才會現身的國寶級蒸汽火車「仲夏寶島號」，日前搭配郵輪式列車搶先開賣3梯次，幾乎完銷僅剩餘位，看準古董火車的懷舊魅力持續發燒，易遊網再次推出夏季限定最後3梯席位，搭配環島之星觀光列車，有2至4天遊程可選擇，帶民眾暢玩花東。

「仲夏寶島號」與日本C57車款同型，在日治時期擁有速度之王的美稱，是歷史上不朽的急行列車。此次將於玉里站出發，終點為台東站，沿線停靠4個特色車站。包括以大地糧倉為構想，獲得兩岸四地建築大獎的「富里車站」；以自然原木加上玻璃帷幕打造，為全台16大最美麗的火車站之一的「池上車站」；新舊車站並存、圍繞在稻田間的「關山車站」；及傳說中到不了的秘境車站「山里車站」。

易遊網表示，每站將停留30分鐘至近1小時不等，旅客不僅可從容體驗花東車站之美還有小農市集、藝文走廊、百年車站紀念活動、蒸汽火車小學堂等活動可同歡參與。

「仲夏寶島號」搭配環島之星，易遊網規劃2至4天遊程供選擇，可從北中南?出發，深遊走訪花東秘境景點，包含被形容為被上帝親吻過的清泉「拉索埃湧泉」、宛如蒼茫荒蕪月球的台東奇景「利吉惡地」、位於斷崖峭壁上且號稱全台最驚險的「豐濱天空步道」等，售價7,590元起，行駛日期為6月23日、6月30日、7月7日。

(中時 )