中市首創新住民子女跨國銜轉行動式學習中心

新住民子女返國後，由華語教師一對一授課輔導，鼓勵學生培養多元能力、適應生活。（陳世宗翻攝）

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中時

台中市政府教育局首創推動「跨國銜轉教育支持系統─行動式學習中心」計畫，規畫從「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三面向，協助銜轉生於適當教育環境中成長，今年上半年共7所學校參與試辦，成效逐步具體展現於學生學習與課外表現；教育局並視試辦計畫情況滾動式修正與推廣。

教育局長彭富源說，此項計畫針對久居東南亞返國的學生，與學校合作評估於新住民二代返國後就讀學校成立學習中心，提供多種模式支持系統，強調立即服務；該局接獲學校通報後，即啟動相關作業，由學校擬訂客製化的學習計畫，因應學生實際需求提出申請。

彭富源指出，提升華語能力部分，提供學生平版電腦、翻譯機、APP等程式應用，讓學習更具成效；並透過專業師資與通譯人員合作，強化學生優勢科目、建立自信心，整合各項資源鼓勵學生培養多元能力、適應生活。

霧峰國小的劉同學從越南返國後，接受部分抽離、由華語教師一對一授課的輔導方式，並配合團體活動，和同學們共同進行植物種植、團體遊戲等，凝聚起認同感。就讀南陽國小、從菲律賓返國的陳同學，則透過課外書籍補充提升閱讀理解能力，在期中評量大部分科目都獲得90分以上佳績。

教育局強調，歷經3個多月試辦，該局透過不定期與學校互動、訪問，發現參與學生在課業學習與課外表現上已逐步展現成效。如從越南返國、就讀於豐原國中的張同學，透過鼓勵參與社團服務、校外競賽等；不僅取得佳績建立自我信心，亦透過同儕互動更融入環境。

(中時 )

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