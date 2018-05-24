展望千億市場 印度若生產F-16可望成戰機出口樞紐

2018年05月24日 15:03 中時電子報 蔡萱

印度莫迪政府積極推動國防「印度製造」政策，企圖以「以市場換取技術」的方式，拋出千億高額訂單，吸引外國武器製造商將產線移至印度。美國兩大軍火巨頭洛克希德馬丁和波音都躍躍欲試，洛馬更也在23日表示，為印度量身訂製的F-16戰機若能在本地製造，印度可望成為戰機出口的樞紐，同時還有在未來30年內價值高達1650億美元的維修市場。

著眼於上看千億美元的利潤豐富的印度國防市場，美國航太巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）表示， F-16在印度生產可以讓印度成為全球戰機生產系統的中心，也會為「印度製造」還帶來驚人的機會及出口潛能。

洛馬戰略與商業發展副總裁拉爾（Vivek Lall）23日表示，洛馬向印度提議F-16的Block 70，將是史上技術最先進、功能最強大的F-16，擁有主動電子掃描陣列（AESA）射控雷達，現代化的駕駛艙，可以更長距離的油箱、自動地面防撞系統（GCAS），且採用匿蹤戰機F-35的部分技術。

拉爾也稱只要在印度建立F-16生產線5年後，這取決於印度何時做出決定，屆時可望有超過200架F-16戰機可以從印度出口。

他也強調，儘管F-16早在1978年就服役了，但如今全球仍有大約25國的空軍，包括美國、南韓、以色列，擁有近3,000架服役中的F-16戰機，F-16的相關需求仍很大，包括維修人員及燃料、消耗品和預備品等需求，在未來30年價值預估可達1650億美元。

印度空軍今年4月啟動採購114架戰機的程序，希望和外國廠商合作，在印度生產。再加上招標從原本的單引擎戰機變得更加多元，競爭者從原本的洛馬和瑞典的紳寶（SAAB AB）變成波音（Boeing）與法國、俄羅斯等製造商。

(中時電子報)