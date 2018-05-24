監委建議放寬陸生來台「三限六不」：時空已不同

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旺報

監察院教育文化委員會日前通過監委蔡培村、劉德勳、楊美鈴提出「少子女化因素影響大學招生與發展」調查報告，針對陸生來台、台生赴陸一消一長情勢提出意見。其中監委調查台生赴陸情況，因涉及致電建中校長，引發軒然大波；但少有人注意的是，監委也同時指出陸生來台「三限六不」等政策在少子化衝擊及兩岸情勢變遷情況下，早就僵化而不合時宜，應重新檢討。

監委指出，陸生來台（學位生與研修生）就學人數自104學年度以後逐年下降，106學年度核定陸生招生名額更大幅縮減，學士班從105年度2136人降為1000人；據教育部解釋，當初是陸方片面告知「學士學位陸生來台就讀的主要是私立學校，對陸生學習質量的提升幫助有限，決定調降陸生來台招生名額」，教育部雖然一再說明台灣私立大學辦學優良，但陸方婉拒溝通。監委因此建議教育部既持開放陸生來台立場，就應該積極研商對策。

監委認為，民國97年推動、100年完成立法的「三限六不」有條件開放陸生來台政策，雖已逐漸鬆綁，惟在少子化衝擊及兩岸情勢變遷情況下，已經顯得僵化而不合時宜。

例如限制採認大陸大學的校數，教育部當初理由是「認可績優大陸大學，防止假學歷」，但監委認為如果來的陸生是讀學士班，則他的畢業學校是高中，不是大學；如果是研修生，則他也沒有取得學位問題。因此如果說是為了防止假學歷而限縮採認陸校校數，與開放陸生來台沒甚麼關連也不盡合理。

又例如當初管制陸生來台人數，是「怕陸生來太多，稀釋國內教育資源」，現在卻是「怕陸生不來，無法擴充生源及吸引優秀人才」；此外如「中央機關不得編列陸生獎助學金」，也被陸生普遍質疑是差別待遇，因為其他國家留學生並無此限制；最後「採陸聯會單一管道聯招及分配」，有學校反映希望單獨招生，否則按照教育部分配名額，大者恆大，何況現在大陸片面刪減學生人數，台校端也無法找到對口溝通，監委認為這正顯示我國招收陸生平台缺乏彈性。

監委表示，上述調查意見，將函請行政院督促所屬及教育部確實檢討改進；綜合來說，教育部應該檢視相關限制並通盤檢討，務實解決問題。

(旺報 )

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