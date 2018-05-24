絲瓜黃金花海　棚架下層開得特別燦爛？

絲瓜花多開在棚架上端，魚池鄉頭社盆地卻有幾塊絲瓜田，從垂直的主蔓即花團錦簇，乍看像是花柱、花牆。（沈揮勝攝）

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一般絲瓜田的下層花朵稀疏，顯得空蕩。（沈揮勝攝）
絲瓜田得花多開在棚架上端，看起來像黃金花海。（沈揮勝攝）
黃素慧的絲瓜備受日月潭地區的高級飯店青睞；她解說低莖開滿花朵的原因。（沈揮勝攝）
黃素慧的絲瓜田棚下花團錦簇。（沈揮勝攝）
吸引愛好攝影者獵取鏡頭。（沈揮勝攝）
頭社盆地的夏季絲瓜聞名遐邇，產量為全台之半。（沈揮勝攝）

魚池鄉頭社盆地為本島夏季絲瓜最大產區，每年5、6月呈現「黃金花海」景況，壯觀且美麗！絲瓜花多開在棚架上端，不過農友黃素慧的瓜園硬是與眾不同，除了上方棚面花開燦爛，原本應較空蕩的下方棚腳也是花團錦簇，遠望格外吸睛、近看讓人稱奇！

資深農會人謝棟漢，以及對農作栽植有豐富經驗的生態專家陳建樺認為，會出現此況的原因，有好幾種可能造成。

他們說，絲瓜「主蔓」攀上約2公尺高的藤架後，為利其分出「子藤」、開花結瓜，農友都會進行「摘芯（轉心）」動作，也就是把主蔓末段剪除讓它分芽，然後分岔擴展到整著棚架，使其開更多花、結更多瓜。

但也有人會在主蔓長到1公尺左右即提早摘芯、提早分出子藤、提早開花、提早結瓜、提早收成；此舉有利於搶先上市、賣好價錢。但因主藤較短，養分供應可能出現後繼乏力，因此「不保證會有好的產量」。提前摘芯，容易出現「低位」花團錦簇情形。

另種情況是主蔓長得特別健壯，在長到1公尺左右即自行分出子藤，開出雄花並夾雜少量雌花。此況，為讓主蔓積蓄更多能量，在攀上棚架後擴展更寬廣，農友通常會將低位的雌花摘除以避免消耗養分，但雄花保留，提供棚上新開出的雌花授粉。

黃素慧的瓜田應屬主蔓強壯、低位子藤與雄花特多情況，養分充裕提供棚架上的雌花結出高品質瓜果。她說，選種也是原因之一！雄花隨主蔓由下往上盤旋而開，直到結瓜收成，意如「一路花、一路發」。因品質佳，日月潭高檔飯店「日月行館」，選用她的絲瓜。

(中時 )

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