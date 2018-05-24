蘇指縣府預算僅700億 葉元之酸：難道不知選的是新北市？

2018年05月24日 15:48 中時 葉書宏

新北市議員參選人葉元之今（24日）引用蘇子弟兵的文章打臉蘇貞昌。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌陣營近日來屢在台北縣及新北市的預算上做文章，並說朱市府預算是他和周錫瑋當年的2倍。前新北市副發言人、新北市議員參選人葉元之今（24日）引用蘇子弟兵的文章打臉蘇貞昌，並奉勸蘇搞錯數字何必硬抝了，「刻意貶低別人無法成就自己」、「不要再一直回顧及緬懷自己的當年勇了」。

葉元之在臉書發文指出，蘇老縣長最初說「台北縣政府1年預算700億元，新北市政府1年預算1700億元」，因數字不對被市府糾正。而他的子弟兵戴瑋姍，為了幫蘇貞昌緩頰，在臉書上特別將蘇縣府預算整理出，得出的答案是，蘇縣府加上鄉鎮市公所預算是1050億，也並不是蘇所稱的700億。「蘇貞昌的數字謬誤，被自己的豬隊友戳破。」

葉元之說，蘇老縣長會說，他講的700億不包括鄉鎮市公所預算。但是，蘇所稱朱市府的預算1700億，卻是有包括鄉鎮區公所。這根本是「張飛打岳飛」，刻意混淆視聽。葉元之酸蘇，難道蘇貞昌不知道他選的是升格後的新北市，不是之前的台北縣？

葉元之表示，市府多次澄清，新北市升格後第一年，歲出預算是1550億，但承接了包括國高中職在內等原屬中央業務，實際歲出比升格前還少。但蘇貞昌刻意低估自己的歲出，高估現在市府的歲出，無非就是想藉此抹煞現在市府同仁的努力，以達自己的政治目的。

葉元之舉近來民眾有感的建設反駁，就拿汙水下水道來說，新北市目前接管率是80%以上，平均一年就用了36億元。反觀蘇貞昌只做了8%，讓民眾在夏天忍受水溝惡臭之苦。其他如從無到有的14座國民運動中心、捷運三環三線等民眾有感的建設，「難道都不用預算嗎？」「在蘇貞昌眼中這些都不是建設？」

葉元之說，刻意貶低別人無法成就自己，蘇貞昌不要一直回顧及緬懷自己的當年勇了，趕快告訴新北市民你要怎麼建設新北市吧！

(中時 )