布袋戲《大俠百草翁》特展 美國前總統「卡特」也來軋戲

彰化永靖成美藝廊即日起舉辦光興閣掌中劇團特展，展出的劇偶中赫然有美國前總統卡特。（鐘武達攝）

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光興閣第2代團長鄭武龍述說光興閣布袋戲劇團的輝煌歷史。（鐘武達攝）
鄭武龍詳細介紹《大俠百草翁》劇中角色。（鐘武達攝）

「美國前總統曾經來台灣演布袋戲」！60年代曾以布袋戲《大俠百草翁》創下在戲院連演102天紀錄的光興閣掌中劇團，即日起至6月30日在永靖鄉成美藝廊舉辦特展，展出的戲偶除了百草翁，赫然還有第1代團長鄭武雄因為不滿中美斷交，臨時寫入劇本的壞蛋─美國總統「卡特」。

成美文化園執行長陳茂嘉說，光興閣是彰化在地的布袋戲劇團，當年第1代團長鄭武雄南征北討表演，曾經在台北市萬華的佳樂戲院以演出自創的《大俠百草翁》創下售票連演102場的紀錄，紀錄至今無人超越，這不僅是是光興閣的光榮，也是員林人的驕傲。

為了讓更多人知道光興閣的輝煌一頁，第2代團長鄭成龍特別應邀親自到成美藝廊展場為民眾導覽，他暢談《大俠百草翁》劇中的每尊戲偶與特色，希望讓民眾可以更認識布袋戲的時光。

他說，《大俠百草翁》劇本都是父親鄭武雄臨時編寫，包括人物設計也很特別，其中主角「百草翁」是膽小、功夫卻頂尖的甘草；「敢死俠」則是即使重傷也要拼命再戰的英雄，劇中各種不同的「鬼谷子」，是因為都曾經在鬼谷裡練功；至於美國前總統「卡特」，則是因在1978年中美斷交，為了讓國人發洩憤怒情緒，特別加進劇情中。

鄭成龍說，布袋戲的熱潮漸漸在數位娛樂的時代中消退，這次透過成美藝廊讓這批超過40年歷史的戲偶和劇本手稿重新與大家見面，除了希望勾起大家對台灣傳統技藝的記憶重視，更期待台灣的文化不要被忘記。

(中時 )

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