《時來運轉》運彩報報 - 法國網球公開賽 納達爾直指冠軍

2018年05月24日 15:25 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

年度網球四大公開賽中的第二項賽事-法國網球公開賽將於5/27(日)在巴黎火熱展開，紅土球場是法網最大的特色，相較於澳網、美網的硬地球場與溫布頓的草地球場來說，紅土更容易讓球減緩速度，球員的回擊與反應時間也相對較長，有文獻指出，法國網球公開賽平均每次得分的時間為12.2±2.8秒，是四大公開賽中時間最久的比賽(澳洲公開賽平均為 6.4±1.4 秒、溫布頓公開賽為 5.2±0.8 秒、美網為7.9±2.0 秒)，法網對於速度快、爆發力強以及擅於上網截擊的選手來說沒有這麼大的優勢，更注重的是球員的體能與底線擊球的穩定性。

球員近況方面，以女子組最近四場泥地大賽作為參考依據(查爾斯頓、斯圖加特、馬德里和羅馬公開賽)，絲薇托莉娜(Elina Svitolina)、貝坦絲(Kiki Bertens)以及Ka.普里斯科娃(Karolina Pliskova)三人都各拿下一個冠軍，外加一次打入四強狀態最佳，當然也不要漏掉了目前世界排名25的愛沙尼亞新星康塔維特(Anett Kontaveit)，她在斯圖加特以及羅馬公開賽兩度打入四強，有機會成為本屆法網的大黑馬！

至於男子組方面，法網之前的紅土賽事分別是蒙地卡羅、巴塞隆納、馬德里以及羅馬大師賽，這四項大型賽事中，表現最亮眼的是拿到三個冠軍的球王納達爾(Rafael Nadal) ，其次是搶下一個冠軍一個亞軍+一個四強的德國小將A.茲維列夫(Alexander Zverev)，本屆法網分居一、二種子的兩人很有機會在冠軍賽碰頭，如果要用一句話形容兩人歷史對戰紀錄就是『薑還是老的辣！』納達爾和茲維列夫的五次交手都由當今球王獲得勝利。

(中時電子報)