金門飛安觀念向下扎根 表揚壁報、寫生優勝同學

2018年05月24日 16:37 中時 李金生

KDC金門流行舞蹈團為頒獎典禮帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

金門航空站希望透過寫生、壁報比賽，讓飛行安全觀念向下扎根。（李金生攝）

金門航空站今（24）日舉辦飛安宣導周寫生、壁報比賽優勝學生頒獎典禮，並安排小朋友們遊機場，參觀安檢通關、消防救援作業外，還有最開心的有獎徵答，共度一堂收穫滿滿，非常不一樣的校外活動。

主持頒獎的金門航空站主任洪念慈指出，今年度飛安宣導周8大主題包括「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機及必須託運之危險物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「機場四周禁止飼養飛鴿」、「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「機場四周燈光照射角度限制」、「空側地面作業安全」及「空側安全危害通報」。

全縣共有14所國小103位學生參加飛安宣導寫生比賽，另各國中也踴躍參加壁報比賽，競爭頗為激烈，得獎作品已在旅客通關安檢線旁走廊展出。

寫生比賽得獎名單如下：第1名鄭鈺阡（柏村國小）、第2名曾品文（開瑄國小）、第3名陳庭玉（多年國小）。優等：陳威廷、董千郁、許馨尹、蔡佳薰、張曉妤、林純誼、陳語彤、吳詩雅、李詠琳、關少涵、林敏馨、陳廷瑞、張翔鈞、邱柏鈞、陳少儀、王葳、呂博緯、黃歆甯、許佳云、陳毅杰、林芳杰、許靖沂、徐睿紾、楊雯茜。佳作：吳天佑、呂佳蓁、董慧明、黃安佑、李敔瑄、李宜儒、黃沛媛、董子言、林苡晴、陳力維、董芷菱、黃鈺秀、李依庭、周子彤、董宜亭、唐亦真、董容與、紀心驊 、董依穎 王靜怡、張湧鑫、張瀞之、楊宜靜、蕭亦軒、李佳蘋、陳為洋、陳姿妤、王靖翔、吳秀金、李佳臻、陳親諭、蔡松汶、呂羿呈、呂其暘、謝宜蓁、陳麒安、楊大玉兒、楊軒綾、鄭鈜文、蔡聿容、鄭鈺庭、蔡沅佑、楊士慶、洪宇彤、許庭碩、盧琬蓉、戴翊程、洪凱玲、陳詠柔、林瑀婕、翁珮芹、林宇鴻、張佳晴、張惟德、許寧、余宥葳、李子昀。

壁報比賽得獎名單：第1名陳品妤（金湖國中）、第2名翁語澤（金城國中）、第3名洪予蓁、吳玟葳（烈嶼國中）。佳作：楊文怡、黃雨涵、黃仁顥、許菱芳（金城國中）、董心慧、武庭語、辛海瑤、許蕙麟（金城國中）。

(中時 )