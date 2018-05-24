中和區新巴士F512路線 6月1日起變更路線

2018年05月24日 15:28 中時 葉書宏

新巴士F512路線僅行駛至107年5月31日止，自107年6月1日起變更為F512正線（自強國中-捷運景安站）和F512副線（橫路里-光復國小）兩條路線。（中和區公所提供）

新北市中和區公所表示，感謝乘客多年來對中和區新巴士F512路線的支持和鼓勵，為縮短行車時間和距離、擴大服務交通不便區域，新巴士F512路線僅行駛至107年5月31日止，自107年6月1日起變更為F512正線（自強國中-捷運景安站）和F512副線（橫路里-光復國小）兩條路線，並裁撤勝利大樓、名利橋、山北社區、自強游泳池、廟美里、連城景平路口、連城板南路口、台貿一村、連城錦和路口、松下電子等站。

中和區公所表示，F512正線從自強國中至捷運景安站，行駛路線莒光路（自強國中）、壽德街、華順街、華福街、民德路、德光路、莒光路、民享街86巷、民享街、中山路、民富街、員山路、民安街、民樂路、新生街、連城路、中正路、景安路（捷運景安站折返）；每小時1班，新增嘉新里（民安街，原國防管理學院位置）、民富郵局及監理站。

F512副線從中和區橫路里至光復國小，行駛路線中和區興南路二段399巷（烘爐地）、興南路二段（橫路里）、興南路二段159巷、華新街232巷、華新街、工專路、華新街、興南路二段、興南路一段、捷運路、復興路、景安路、景平路、泰和街、中和路、福祥路、環河西路三段、中原街、光環路二段（光復國小折返）；每小時1班。

F512副線平日由橫路里發車，周末例假和農曆初二、初十六延駛烘爐地（由烘爐地發車），新增米蘭站、華新站、第一戶政事務所、莊敬路口、勝利路、永和路口、左岸聯防中心、新北市選舉委員會、光復國小站。

(中時 )