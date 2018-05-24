《時來運轉》運彩報報 - 美聯追強權、國聯挑黑馬(上)

2018年05月24日 15:31 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒大聯盟進行約1/4球季，六大分區的領先者呈現「美聯強權續稱霸，國聯黑馬齊輩出」態勢，本週就來探討箇中原因，並推薦是否能持續追高或低檔買進。

美聯東區-雙強稱霸 餘爭外卡

今年的美聯東區和以往五隊糾結纏鬥不同，老球迷支持的傳統兩強洋基與紅襪表現特別勇猛！陣中都有攻擊表現強悍的選手率領球隊瘋狂搶分，也帶動氣勢地讓基襪分別在這最初的1/4球季均有為期不短的大量連勝紀錄，因此累積充份的戰績領先能量；這對後續球隊想追上來說是一大難題，因為洋基紅襪不僅戰績好，本季球員兵多將廣板凳深度夠，越往後走有可能差距越拉越大…

剩下的三隊中，光芒先發輪值不足，第五號先發採牛棚車輪戰；藍鳥沒有看板球星士氣疲軟，金鶯頭號戰將三壘手馬查多合約年後可能轉隊面臨重建，都有各自問題，看來想追上雙強岌岌可危，或許尋求美聯兩席外卡來打割喉戰是最後僅有的生機！唯一不變的是美聯東區仍是大聯盟的火藥庫，各隊得分能力都強，因此建議遇有此區對戰，可以續追「基、襪」兩隊，並且加碼「大」分內容。

美聯中區-酋長經驗 仍被看好

中區暫時由近年打入世界大賽且季後賽經驗豐富的印地安人(酋長)保持領先，不過此區竟然未有一隊勝率突破五成也是神扯！這代表的意義是：美中球隊對其他分區球隊表現不佳，無法取得對戰勝場優勢，是極為重要的投注參考指標。

美中隊伍也因為這樣的狀況，如果無法取得分區冠軍，競爭外卡相對不利；而白襪、皇家兩支戰力薄弱的球隊更是勝率低於三成，絕對會被印地安人、雙城、老虎三隊拿來當成戰績進補標的。因此，本區球隊的投注策略相當明確：對戰美聯其他分區時買對手！同區內三強(印地安人、雙城、老虎)對戰兩弱(白襪、皇家)時買強隊！

美聯西區-大谷效應 持續震盪

今年的美聯西區除了大谷加盟與一朗神隱話題聚焦外，激烈纏鬥也是延燒熱度的關鍵！從以往的天使、水手、太空人三強鼎立，演變成目前加上運動家後四天王齊鳴的局面。這其中當然以衛冕軍太空人依舊最為強勢，0.625的勝率使其戰績在全聯盟與美聯總戰績都暫居第二，其所挾帶的投打戰力會是表現穩定的最大憑藉。

天使、水手、運動家的競爭力，則源自於封鎖力爆表的投手表現！天使有大谷翔平創隊史最快累計三振紀錄不說，水手派科斯頓與運動家馬納耶在本季也都有過精彩的無安打比賽，這區除了繼續鎖定太空人「讓分」過盤外，當上述這些強投出賽時，也可以補單一些與「小」分有關的玩法！

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(中時電子報)