台灣田徑公開賽明日登場 世界名將齊聚台北逐佳績

2018年05月24日 15:38 中時電子報 黃邱倫

2018台灣國際田徑公開賽即將在明日於台北田徑場熱情登場，這次共有18國641名國內外知名選手同場較勁，當中又以2016年里約奧運男子跳遠金牌曼永加最有名氣，當然鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒與陳傑等國內好手也誓言捍衛冠軍獎盃，再度引起台灣田徑熱潮。

里約奧運銀牌南非跳遠名將曼永加(右二)、2014世錦賽400公尺跨欄金牌佛瑞德里克斯(中)以及2018大英國協100公尺銀牌布魯因特傑斯(右一)將與國內好手陳傑(左二)、陳奎儒(左一)等人同場較勁。(黃邱倫)

2017台北世大運我國在田徑項目共拿下2金2銀4銅的佳績，其中最讓大家印象深刻的是擲破亞洲紀錄91公尺36的男子標槍選手鄭兆村，以及為我國短跑項目首度奪金的男子100公尺選手楊俊瀚。

而身為我國田徑國家代表隊常客的男子400公尺跨欄選手陳傑、男子跳高選手向俊賢、男子110公尺跨欄選手陳奎儒、男子標槍選手黃士峰，以及由女子長跑好手曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄組成的女子半程馬拉松代表隊亦不惶多讓，共同為國人留下美好的田徑回憶。

這次賽事中華田協邀請多位國際知名田徑好手，包括南非籍的曼永加(2016里約奧運跳遠銀牌、2017倫敦田徑世界錦標賽金牌)、拉脫維亞籍的古達雷龔塔(2017台北世大運女子200公尺銀牌)、南非籍的布魯因特傑斯(2018黃金海岸大英國協運動會100公尺與400公尺接力銀牌)、2014世界盃400公尺跨欄冠軍佛瑞德里克斯以及2015汎美運動會女子100公尺跨欄金牌哈里森等名將，已讓本屆賽事選手實力達到世界賽事層級。

本次賽事可說是亞運前哨戰，亞洲各國皆派出菁英選手來台參賽，當中最受注目的就是陳傑與佛瑞德里克斯的對決戲碼。

(中時電子報)