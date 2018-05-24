川普失禮？韓媒批記者會上將文在寅「晾一邊」

2018年05月24日 16:29 旺報 潘維庭

南韓總統文在寅於21至24日訪美，與美國總統川普舉行會談。兩位總統22日會見記者時，川普表現讓一些韓媒不滿，甚至認為是「外交失禮」，但事後青瓦台出來「滅火」。

南韓《朝鮮日報》報導，當地時間22日，川普、文在寅會晤後共同會見記者。韓國記者團向文在寅提問，對於北韓近期態度上的變化，韓方將如何發揮仲裁者的作用。

文在寅則表示，自己確信美朝首腦會談將會如期舉行，韓方將為此與美方保持緊密合作關係。就在文在寅發言後，川普說：「不用翻譯了，這都是我之前聽過的內容」，南韓《中央日報》表示，無論是誰，都會覺得這是一次「外交失禮」。該報認為，更過分的是，川普還將文在寅「晾在一邊」，回答了2個美國內政問題。

《中央日報》認為，川普在會見記者時上演了「個人秀」，36分鐘的記者會只給了文在寅2次回答的機會，並稱「已經和文在寅在電話中說了很多，沒有更多要問他的了」，隨後的單獨會談時間也從原定的30分鐘縮水到了21分鐘。

不過，青瓦台官員24日表示，認為川普「外交失禮」是對川普表述的「曲解」。該官員表示，川普的本意是「知道文在寅說的都是好話，因此無需進行翻譯」，根據會談時和諧融洽的氣氛，認為川普「沒有必要聽文在寅的話」的想法是十分荒唐的。

(旺報 )