嘉市府雙掛號通知施打疫苗 診所卻沒有疫苗打

嘉義市議員鄭光宏（右至左）、張秀華及戴寧批評疫苗接種通知與診所疫苗到貨有落差。（廖素慧攝）

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嘉義市議員張秀華質疑中央將補助疫苗，嘉義市仍堅持花自己的錢嗎？（廖素慧攝）
嘉義市衛生局長張耀懋回應說，中央尚未決定補助子宮頸疫苗的種類。（廖素慧攝）

嘉義市國一女生施打子宮頸九價疫苗，張秀華、鄭光宏議員24日質問市府用雙掛號通知家長，但家長依期欲前往診所施打，診所卻還沒領到疫苗，險些撲空，且第一、二劑施打時程安排有矛盾，市衛生局長張耀懋說，因為診所醫生出國未即時領取疫苗，會督促診所改善。

鄭光宏說，有家長接獲衛生局通知到合約診所詢問施打九價疫苗，診所卻告知還沒有領到疫苗，徒增家長困擾，此外，通知單載明第一劑疫苗施打截止日為6月3日，隔6個月後施打第2劑，如此推算，第2劑的施打截止日應是12月3日，但衛生局又明定第2劑截止日是11月25日，是否自相矛盾，時程規畫欠周詳？

張秀華表示，市府寄雙掛號通知家長，驚擾家長以為「代誌很大條」，但診所還沒備妥疫苗，家長讓家長險些撲空，市府花大把郵資，診所又未配合，此外，中央將補助地方施打疫苗，嘉義市仍堅持自編預算施打九價疫苗嗎？

張耀懋回應說，九價疫苗施打共有3家合約診所，其中1家診所因醫師出國，所以未即時領取疫苗，中央明年補助地方施打子宮頸疫苗，目前尚不知是二價、四價或九價，但嘉義市希望爭取九價疫苗。

戴寧表示，診所因醫師出國，而非疫苗沒有如期到貨，則這家診所有無違約之疑慮？衛生局要不要追究責任？張耀懋回答說，會要求診所注意。

(中時 )

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