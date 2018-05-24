台勞動條件改善拖垮競爭力？　勞團：非事實

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瑞士洛桑管理學院「2018世界競爭力報告」中台灣排名下滑至第17名，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，主因在勞動市場指標大幅退步。勞團指出，不管排名在台灣之前或之後，都有國家的勞動條件優於台灣許多，該份調查以企業主角度出發，只能說呈現了企業主認為台灣勞動條件改善，但這並非事實。

該份報告共有「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類項目，其中台灣在企業效能排名大幅下滑，主因為細項指標勞動市場大幅退步，國發會解讀台灣《勞基法》朝保護勞工權益邁進，如縮短工時等，使得此項排名大退步。

電資工會秘書長林名哲表示，企業主的觀點和勞工仍有相當大的認知差異，這幾年頂多是基本工資有微幅增加，完全稱不上勞動條件大幅改善，此外，競爭力上升還涉及產業轉型等問題，只簡單化約為勞動條件過於片面薄弱。

此外，行政院日前頒布多樣政策訴求搶救低薪，也被勞團認為是「請鬼開藥方」，對低薪問題的診斷和解方錯誤百出，青年團體今（24）日在行政院大門舉行「對不起，是我拉低了平均薪資！」記者會，控訴民進黨政府高度親資，在選前欺騙青年和勞工。

青年團體提出3點訴求，包含時薪、月薪調漲不脫鉤，要求反映物價成長和經濟果實勞資均分的公平性，一次漲足月薪2萬9189元、時薪186元；兼任助理應該全數受《勞基法》保障；3年內不調漲任何一所大學的學雜費，並立刻研議如何擴大教育經費以調降學雜費，降低受薪者的經濟負擔。

對此，勞動部回應，有關非典打工族的薪資權益，將研議透過適度的調整時薪予以因應，至於全時月薪制勞工的權益，勞動部依法今年第3季召開基本工資審議委員會會議，由勞、資、學、政全體委員共同討論，審慎研議。

(中時 )

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