訪雙溪水庫預定地 侯友宜：中央應該更審慎評估

2018年05月24日 15:51 中時 李其樺

侯友宜今（24）日上午前往雙溪水庫預定地丁蘭谷視察，侯友宜表示，雙溪水庫蓋在丁蘭谷的斷層地帶，耗費120億元，儲水量僅有14萬噸；相較台水公司過去幾年投入33億將基隆的漏水問題降低約11％，省水近千萬噸，「中央對雙溪水庫的興建，應該要更審慎評估思考。」（李其樺翻攝）

侯友宜今（24）日上午前往雙溪水庫預定地丁蘭谷視察，侯友宜表示，雙溪水庫蓋在丁蘭谷的斷層地帶，耗費120億元，儲水量僅有14萬噸；相較台水公司過去幾年投入33億將基隆的漏水問題降低約11%，省水近千萬噸，「中央對雙溪水庫的興建，應該要更審慎評估思考」。

侯友宜表示，過去幾年台水公司在基隆投入的漏水改善工程，平均花3億元就可以解決1%的漏水問題，他認為「基隆的缺水問題應該從漏水改善開始」，加上對環境生態也會造成影響，一旦潰堤對下游雙溪、貢寮居民的生命安全造成重大威脅，「這不是用錢可以衡量的！」

侯友宜還說，雙溪水庫的預定地有豐富的生物多樣性，有石虎、麝香貓以及穿山甲，質疑「在這樣環境優美、生態保護這麼好的的地方蓋水庫有必要嗎？」另外，當地的農民被迫農業不能生產，要遷移，這所付出的代價要好好去省思，「到底中央對雙溪水庫的興建，是不是要更謹慎去評估，這是咱大家要去思考的問題。」

侯友宜競選辦公室表示，水利署規畫的雙溪水庫庫容量為1700萬立方公尺，每日預估供應量為12.6萬噸，不過許多環保團體提出質疑只能蓄水12萬噸。侯友宜在受訪表示「只能貯存14萬噸」，係因為數字並未統一，但仍口誤將「每日最大預估供應量」說成「水庫設計容量」，特此說明，避免外界誤解。侯仍希望中央優先處理基隆漏水問題。

(中時 )