周玉蔻指王炳忠拿大陸5百萬 王痛批：污衊、拿出證據

王炳忠自訴周玉蔻涉嫌誹謗等罪，北院開庭審理。（王己由攝）

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王炳忠（中）自訴周玉蔻涉嫌誹謗等罪，北院開庭審理。（王己由攝）

名嘴周玉蔻，去年在政論節目和臉書上指新黨發言人王炳忠，為大陸發展軍事訓練組織，是中共線民，還說王父王進步帳戶有匯進500萬元，王氏父子認為周所言不實，自訴周涉嫌洩密和誹謗罪，台北地院24日開庭審理，周堅稱有消息來源，還拿北檢今年初偵結報告新聞稿提到18萬美金，證明確有500萬一事，要求法官駁回荒謬的自訴。

不過，王炳忠還是痛批周玉蔻，他說北檢的新聞稿，不過是引用周泓旭隨身碟檔案還原內容，「並不是真的調查出，我有收500萬，或者我父親帳戶內有匯進500萬」，如果新聞從業人員因旁敲側擊而得到這些捕風捉影的消息，並加以渲染，周說消息來源既非檢察官，也不是調查局，請周要提出消息來源。

王炳忠因陸生周泓旭共諜案被列為證人，去年12月19日清早遭檢調大動作搜索約談，案發後周玉蔻接連在政論節目上和個人臉書，指王炳忠為大陸發展軍事訓練組織、是中共線民和第五縱隊等，還說王父帳戶匯進折合台幣500萬元的美金，王炳忠和父親王進步，認為周的說法不實，嚴重污衊父子名譽，今年初遞狀自訴周玉蔻涉犯洩密、誹謗等罪嫌，並附帶民事求償148萬7000元。

北院24日下午再度開庭，周玉蔻強調500萬的說法，是她採訪得來，不是無中生有。王炳忠則反擊，周陳述當時，還是偵查中案件，基於偵查不公開，卻做不實指控，對他本人和父親名譽造成很大損害，不只影響國家安全，也影響他和家人權益。為證明周說法不實，王的律師請求法官調查王進步所有銀行帳戶，有無存入500萬，就可釐清。因雙方都未請求傳喚證人，法官最後諭知，下次庭審要進行審結前的言詞辯論程序。

(中時 )

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