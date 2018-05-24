《時來運轉》運彩報報 - 2018世界盃C、D組出線預測

2018年05月24日 15:36 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週繼續為球迷分析2018俄羅斯世界盃C組和D組的出線形勢。

C組：法國、祕魯、丹麥、澳洲

法國被視為本屆世界盃冠軍熱門之一，小組賽籤運不錯，在第2檔的球隊中避開了西班牙、英格蘭和克羅埃西亞等硬骨頭，在C組顯得一枝獨秀。法國擁有才華洋溢的年輕好手，像普格巴（Paul Pogba）和姆巴佩（Kylian Mbappé），加上進球效率不差的前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）和吉魯（Olivier Giroud），有能力追上前輩們在98和06世界盃都闖進決賽的歷史。當然防守問題仍有待改善，尤其是中衛科斯切爾尼（Laurent Koscielny）因傷退出以後。

本組最大的特色，可稱為附加賽之組，除了法國以外，其他3隊也都是踢贏附加賽才拿下出線資格。丹麥在歐洲區附加賽兩回合5：1大勝愛爾蘭，強勢拿下世界盃入場券。丹麥門將是名門之後小舒梅切爾（Kasper Schmeichel），中場組織者艾里克森（Christian Eriksen）更被視為全歐洲最具威脅的進攻中場之一，資格賽後段幾乎都是靠他一人領軍獲勝。各界普遍認為，丹麥的實力在C組僅次於法國，應可順利出線。

祕魯在南美洲資格賽死裡逃生，最後一輪逼平哥倫比亞，再靠著智利和巴拉圭雙雙落敗而搭上附加賽末班車，並且擊退紐西蘭晉級世界盃。率領祕魯連續兩年在美洲盃表現出色的阿根廷主帥加雷卡（Ricardo Gareca），終於完成祕魯36年來的夢想。遺憾的是祕魯國家隊隊長格雷羅（Paolo Guerrero）因為藥檢沒過被禁賽14個月，同小組的3個國家隊隊長共同請願希望國際足總取消禁令，但目前仍未有轉機。

「袋鼠軍團」澳洲連續4屆世界盃成功闖關，但近2屆都止步小組賽。澳洲在亞洲區資格賽展現強悍火力，但主要贏在身體對抗性，技術相對粗糙，面對日本和沙烏地阿拉伯都討不了便宜，最終通過兩輪附加賽才獲得晉級，到了世界盃面對歐美球隊就更沒有優勢。老將卡希爾（Tim Cahill）38歲仍穩居前鋒位置，是否也意味著澳洲足球出現斷層？

預測出線隊伍：法國、丹麥

D組：阿根廷、克羅埃西亞、冰島、奈及利亞

今年世界盃可能是球王梅西（Lionel Messi）職業生涯贏得國際賽冠軍的最後機會，曾經8次代表阿根廷參加國際大賽，4次打進決賽但都鎩羽而歸，梅西在連續3項大賽都屈居亞軍後宣布退出國家隊，所幸兩個月後復出，並成功帶領阿根廷殺進世界盃。阿根廷盛產球星，但近年來常常被戲稱為梅西的一人球隊，上屆世界盃和本屆的資格賽，關鍵時刻都是梅西拯救了球隊，如何將梅西與其他球星融合成一支真正能夠奪冠的球隊，是主帥桑保利（Jorge Sampaoli）必須面對的挑戰。阿根廷並非只靠進攻，上屆世界盃正是以堅固防守淘汰賽階段一球未失殺入決賽，加時才惜敗最後的冠軍德國。不過國家隊長期的正選門將羅梅羅（Sergio Romero）剛剛因膝傷退賽是一大隱憂。

克羅埃西亞繼承了前南斯拉夫的足球血脈，優雅聰明，兼具靈活與速度，是天生的運動好手。克羅埃西亞自1998年首度參加世界盃即拿下季軍，近6屆世界盃5度獲得參賽資格，證明他們的足球天賦。克羅埃西亞在本屆資格賽開高走低，倒數第2輪在主場被芬蘭絕殺扳平痛失小組第一，主帥察契奇因此去職，所幸最終仍通過附加賽淘汰希臘出線。克羅埃西亞擁有不少名將，中場雙傑莫德里奇（Luka Modrić）和拉基蒂奇（Ivan Rakitić）分別效力西甲兩大豪門巴薩和皇馬，前鋒則由義甲三雄曼祖基奇（Mario Mandžukić）、佩里西奇（Ivan Perišić）和卡利尼奇（Nikola Kalinić）領銜，有實力在D組突破重圍，晉級淘汰賽。

冰島在2016歐洲國家盃首度殺入決賽圈即一鳴驚人，小組賽1勝2和次名晉級，16強逆轉淘汰英格蘭，8強不敵地主法國才中止黑馬之旅。但冰島的奇蹟並未就此結束，這個僅有33萬人口的國家，在接下來的世界盃資格賽繼續高飛，力壓克羅埃西亞分組首名晉級，也是首次打進世界盃決賽圈，譜寫冰島足球最好的年代。冰島目前最大的隱憂是傷患，主力中場西古德森（Gylfi Sigurðsson）和隊長古納爾森（Aron Gunnarsson）都膝蓋受傷休養一段時間，雖然入選但上陣成疑，國家隊進球最多的現役前鋒西格索森（Kolbeinn Sigþórsson）則因傷只列替補名單，從最近熱身賽連敗的狀況看來，冰島想再創奇蹟難度不低。

非洲雄鷹奈及利亞連續3屆晉級，近7屆第6次參與世界盃，上屆勇闖16強才不敵法國，絕對是不容忽視的一匹黑馬。雖然從未打進8強，但史上5次參加世界盃不曾零分而回，即使不被看好出線，也會是其他球隊的絆腳石。奈及利亞的中場核心是曾在切爾西效力多年的奧比米克爾（John Obi Mikel），加上幾名現役或曾有英超經驗的球員像莫塞斯（Victor Moses）、伊沃比（Alex Iwobi）、伊加洛（Odion Ighalo）等，仍有爭小組出線資格的實力。

預測出線隊伍：阿根廷、克羅埃西亞

(中時電子報)