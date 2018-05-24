拒簽拒絕深澳電廠 柯P：最大問題是政府沒公信力

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深澳電廠爭議未歇，台北市長柯文哲24日赴議會進行市政總質詢，議員王鴻薇、闕枚莎、陳炳甫和吳志剛要求柯文哲表態，並簽署「拒絕深澳電廠、拒絕用肺發電」，不過，柯拒絕簽署，他說，他的態度就是專業問題專業解決，現在最大問題是政府沒有公信力，台電數據讓大家都不相信。

陳炳甫說，一旦深澳電廠重啟燃煤發電，北市評估過去為降低PM2.5的努力會一筆勾消，專業問題雖然是專業解決，但態度可以表達，柯文哲先前在專案報告時，因為民進黨還沒說要不要推出年底選舉北市長人選，現在民進黨決定推人選，他呼籲柯，這時候不要再期待民進黨給善意，應做好市長本分提出態度，如果認為重啟會影響市民健康，該做的就做。

柯文哲強調，深澳電廠是很專業的題目，他沒有足夠的資料研判，這需要很專業的回答，到底台灣電力要多少也不知道，他也知道用天燃氣比較乾淨但會比較貴，至於貴多少也不知道。

隨後，王鴻薇、闕枚莎、陳炳甫和吳志剛拿著「拒絕深澳電廠拒絕用肺發電」連署看板要求柯文哲簽名，但柯文哲拒絕簽名，王鴻薇質疑，「市長沒辦法和我們站在一起？遺憾市長拒簽，既然說政府沒公信力就該拒絕。」

柯說，雙北一定會合作，最大問題是政府沒有公信力，台電數據大家都不相信。

(中時 )

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