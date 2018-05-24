萬安41號演習將登場　永和警舉辦演習協調會

新北市政府警察局永和分局特別於舉辦「107年軍民聯合防空（萬安41號）演習協調會」。（葉書宏翻攝）

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新北市政府警察局永和分局特別於舉辦「107年軍民聯合防空（萬安41號）演習協調會」。（葉書宏翻攝）

為提高國人憂患意識，107年北部地區萬安41號演習，將於6月4日13時30分至14時舉行。新北市政府警察局永和分局特別於舉辦「107年軍民聯合防空（萬安41號）演習協調會」，由分局長蘇永芳主持，參加協調會的單位包括永和區公所、轄內各級學校、消防分隊、重要路段商家、加油站及義警、民防、義交等協勤民力，希望透過事前充分的溝通與協調，讓本次的演習更加完善。

新北市政府警察局永和分局特別於舉辦「107年軍民聯合防空（萬安41號）演習協調會」。（葉書宏翻攝）

永和警分局表示，萬安41號演習，將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，轄區內人、車在演習警報發放後，應按規定接受警察及民防人員指揮，就近進行疏散避難。

新北市政府警察局永和分局特別於舉辦「107年軍民聯合防空（萬安41號）演習協調會」。（葉書宏翻攝）

民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難者，可依據民防法第25條及第27條可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。另本次演習將同時進行警報聲號、手機簡訊或現行告警系統（PWS）等通報手段，以有效提升警報涵蓋率。

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