擬修法饋贈、影響力交易罪 公務員喬事情收禮剉列等

2018年05月24日 16:02 中時 張孝義

以往公務員收受不正利益被查獲，法庭攻防中「職務行為」、「對價關係」成了脫罪的破口，法務部在刑法瀆職罪章修正草案中，新增了影響力交易罪及饋贈罪，對於運用影響力收受不正利益及收受3萬元以上饋贈，增加刑事罰責，最重7年以上有期徒刑，修法草案近日送行政院審議。

被稱「史上最貪女課員」收受祭祀公業管理人4千萬元好處，法院卻認定「沒有對價關係」判決無罪。新北市某學校營養午餐收賄案，也因涉案人運用實質影響力刻意規避，未直接參與營養午餐作業，檢方只能不起訴處分。未來這些犯罪行為，在修法通過後，都不再能鑽漏洞逃脫刑責。

法務部長邱太三表示，有影響力的人收錢向公務員喬事情，就是反貪腐公約要求處罰的「影響力交易罪」，換句話說，有權或有勢的人拿了請託者的錢財利益，運用他對特定公務員的影響力，影響公務員不正當行使手上的公權力，形成所謂「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，就是影響力交易罪要加以規範的。

修法草案針對社會上被認為有辦法的人，意圖使人由公務機關的決定獲取不正當利益，事前或事後拿了請託者的錢財利益，而著手運用他對特定公務員或公務機關的影響力，將加以刑事處罰，具體來說，有影響力的人在外拿錢，然後去跟公務員喬事情，就構成犯罪，不用等到公務員因此受到左右或真的有做出不當或不正決定為必要。。

在「公務員餽贈罪」部分，司法實務對賄賂罪的要件解釋嚴苛，也就是說公務員縱使收了錢，還要證明到送錢的人是針對公務員手上的具體、特定職務才算；例如建商在還沒有建案時，就對建管官員長期送錢打點關係，司法實務就會認為找不到對價的職務行為，而作出與社會大眾認知落差大的無罪判決。

法務部指出，法務部仿效德國法制，針對「職務」的概念進行修法，把涉貪公務員的「職務」概念判斷方法立法明確化，告訴執法者不僅行賄者收買公務員正在執行的特定職務叫行收賄，即使不是公務員正在執行的職務，只要所收買的事項和公務員的職務行使有密切關係，都可能被認定為收賄罪，而為了打好、打通關係或以豢養式的對公務員例行性的利益給付，都可能被認為是賄賂。

為了發揮「防漏」功能，法務部參考美國法制所謂的餽贈罪（gratuity）立法，明白規定即使法院還是認為沒有「對價關係」，但只要錢財利益和公務員的具體職務有關聯性，雖不能認為構成賄賂罪，但另訂一條較輕的餽贈罪來處罰。

(中時 )